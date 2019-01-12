藍營四太陽「拚胡牌」！陳東豪：有他就看得到韓國瑜

2019年01月12日 11:18 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

2020總統大選即將到來，國民黨四個太陽之一的前立法院長王金平雖未鬆口參選2020總統，但傳出5日晚在路竹老家密宴高雄市長韓國瑜等人，接著下周將發表新書《橋》，暖身意味濃厚，而韓國瑜會不會出席也引人注目。資深媒體人陳東豪注意到，現有王金平的地方，就有韓國瑜出現，其他地方都還不一定看得到。不過，國民黨台北市議員徐巧芯認為韓國瑜跟大家都是保持等距關係。

2020總統大選即將到來，國民黨的四個太陽個個躍躍欲試，想挾帶九合一大選的勝選士氣，贏得總統大位。除了最先拋出參選總統的朱立倫外，王金平近來也動作頻頻，媒體更注意到王金平赴高雄訪韓國瑜時，媒體在中庭要聯訪時，韓刻意站在王的左後方，護王、尊王意味相當濃厚，顯見，未來王如果「因緣俱足」欲逐鹿大位，韓國瑜將是不可或缺的「挺王大將」。

陳東豪於政論節目《新聞面對面》表示，如果朱立倫所到之處，前總統馬英九都會出來唱歌，那馬有需要說他支持朱立倫嗎？當然不用。而現在國民黨內，最紅的是韓國瑜，如果有朱立倫的地方，就有韓國瑜，那大家會怎麼想？現在是有王金平的地方，就有韓國瑜，且下個禮拜，王金平的簽書會就要開始，應該又會有韓國瑜出現，這對韓國瑜是個考驗，因為只要看的到王金平，就看的到韓國瑜，在其他地方還不一定看到。

陳東豪再表示，看政治不是看嘴巴上說什麼，是看你做了什麼動作。所以現在韓國瑜（動作）也很怪，大家有看到韓國瑜跟朱立倫嗎？其他的人？沒有，就是只有跟王金平。

而在旁的民進黨台北市議員高嘉瑜也補充，馬英九也在廣播節目酸了一下韓國瑜，因為主持人問馬，熟不熟韓國瑜，馬回答，不熟，韓應該跟王金平比較熟。國民黨台北市議員徐巧芯就趕緊補充，韓國瑜在國民黨總統初選中，會跟大家保持一個等距的關係。

而王金平昨（11日）參加雲林縣政交流會，雲林縣長張麗善席開112桌，但韓國瑜就並未出席。王金平對媒體表示，韓國瑜原本也要出席，因有要公趕不及，打電話向他表達歉意。只能說，不管是抬轎或坐轎，韓國瑜一舉一動都受到外界的關注。

(中時電子報)