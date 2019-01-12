NBA》哈登又大三元！連15場破30超越T-Mac

2019年01月12日 11:24 中時電子報 黃及人

MVP highlights in the first-half.



24PTS/9AST/8REB



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主場面對全聯盟戰績最爛的騎士，「大鬍子」哈登當然沒在客氣的！哈登只打前3節，就拿43分、12助攻與10籃板的生涯第41次大三元，帶領火箭141比113轟翻騎士，這也是哈登連第15場得分破30，超越麥格瑞迪成為史上第2。

目前哈登距離史上最多連續場次得分破30的紀錄保持人，也就是「小飛俠」布萊恩、「天勾」賈霸、張伯倫與霍金斯共同保持連16場得分破30的NBA紀錄，僅剩1場的差距，這更是哈登生涯第12次拿到40分以上的大三元演出。

有了哈登接近瘋狂的外線火力，火箭打完首節，就以42比22大幅領先來訪的騎士，隨後更是持續擴大領先差距，早已提前宣布擺爛到底的騎士，完全沒有任何還手餘地，就算哈登末節沒有上場，火箭仍把領先差距擴大到30分以上。

除了哈登43分大三元演出，火箭11名上場球員都有得分進帳，卡培拉19分，還在跟火箭談判合約的豪斯，也有14分、4籃板及2火鍋，全場141分更創本季單場得分新高；騎士則以席席奇替補攻下18分最高，卻逃不掉苦吞12連敗命運。

(中時電子報)