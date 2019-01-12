神解新內閣！黃暐瀚：這兩個星座不太合

新任行政院長蘇貞昌。（圖/本報系資料照）

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中時電子報

昨日(11)行政院長賴清德率全體閣員總辭，由蘇貞昌回鍋重回閣揆之位。究竟總統蔡英文與新任院長蘇貞昌能否合作？微妙的關係又會否影響彼此？媒體人黃暐瀚神解：這兩個星座不太合！

黃暐瀚昨上政論節目《雲端最前線》，主持人楊子嘉問及，總統跟一個特別是「強勢的院長」，尤其過去兩者合作上可能不是那麼「如膠似漆」，甚至曾留下經典畫面──蘇貞昌坐在那一直問「『然後呢』、『然後呢』，問了9次『然後呢』」，但為了戰鬥，就必須要合作，那未來是要怎麼合作呢？

黃暐瀚則立刻神解：「獅子座跟這個處女座，基本上呢……不是太合的！」語畢，全場一陣大笑。

黃暐瀚指出：「在當年的『所以你要給我什麼位子？』『然後呢？』了9次；在媒體面前，關著門什麼好談，20幾台攝影機你硬要逼我講，顯然我沒有要給你位子，我只是來安撫你，你也知道，但你卻要給我難看那個蘇貞昌，跟當年沒有做好準備的蔡英文，都已經過去了。」

縱觀而言，黃暐瀚認為：「國民黨要小心了啦！賴清德、蘇貞昌跟蔡英文都已經不是當年的他們了，他們都已經變了。」並表示，蔡英文在1124後大回魂，已非當年那在蘇貞昌面前舉措失措的蔡英文了。直言，因蘇沒有要選2020，所以兩人一定可以合作；簡言之，蔡蘇兩人追求已不同，蔡追求連任需要一個強而有力院長。

(中時電子報)

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