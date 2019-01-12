影》口譯哥「減薪了」？羅智強：早知道民進黨會這樣玩

2019年01月12日 11:23 中時電子報 邱珮畇 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

前總統府副秘書長、台北市議員羅智強。(本報資料照，陳君瑋攝)

「口譯哥」趙怡翔之前被報導，31歲駐美領高薪。凌晨他在臉書喊冤，表示自己扣除種種開銷「實領15萬」左右。北市議員羅智強說，口譯哥「減薪了」？早就知道民進黨會這樣「玩」。他想問的是，如果不是社會輿論接力撻伐，口譯哥最後會領「一般政治組長」的24萬或27萬？還是他今天「自己宣稱」的15萬？

外交部長吳釗燮日前安排外號「口譯哥」的趙怡翔任駐美代表處政治組長，但因他從政資歷不深，且未經外交特考，引發外界質疑「爽領高薪」。對此，趙怡翔12日凌晨深首度在個人臉書回應，並非外界所傳的24萬，他目前「實領15萬」，為了赴美還貸款過日子。他也盼透過新的作為，融合外交體制的專業培訓，讓台灣外交工作能做得更好，他會繼續努力，不會讓大家失望。

北市議員羅智強在臉書發文說，口譯哥「減薪了」？只能説，民進黨真的很怕羅智強的「嗆聲公車」！覺得他應該獲頒「最了解民進黨獎」。去年八月，他出了100輛嗆聲公車「拒投民進黨，台大有校長」，果然，當選民「拒投民進黨」後，真的就「台大有校長」了。

也同樣是去年，羅智強出了100輛嗆聲公車拒絕PM2.5，反對深澳燃媒電廠後，不到一個月，民進黨就宣布不蓋深澳燃媒電廠。現在更威，他昨天才説，對於口譯哥風波，大選前不排除再出嗆聲公車「拒投民進黨，雞犬不升天」。口譯哥的薪水從外交部口中的「個人隱私」，馬上就「變成」月薪15萬元。

羅智強說，他真的發現，民進黨實在很怕羅智強的「嗆聲公車」啊！他稱自己早就知道民進黨會這樣「玩」。所以，在1月7日的貼文説的是：「一般駐美代表處12職等政治組長薪水連加給，一個月約可領240K，是22K的11倍。當然，這正常狀態的薪水，如果口譯哥領得更少或更多，也可以公布讓大家聞香一下。」

他說，如果社會輿論變大，民進黨也未必敢讓口譯哥領「一般」政治組長的薪水，所以留了一句「口譯哥領更少或更多，也可以公布。」結果，外交部竟推説這是隱私，想要呼攏社會，公務人員，尤其是機要任用的人員，什麼時候薪水變隱私？

羅智強說，拖了好幾天，口譯哥發現紙包不住火，「宣稱」他的薪水是15萬元，坦白講，他的「實質領薪15萬」，也被網友打臉打得很嚴重，但我們先當他真的「只領」15萬元好了。但他想問的是，如果不是社會輿論接力撻伐，請問，你覺得口譯哥最後會領「一般政治組長」的24萬（有人説算是27萬）？還是他今天「自己宣稱」的15萬？

羅智強問，大家想想，如果大家沒開罵，民進黨們吃銅吃鐵，什麼時候客氣過？但更重要的是，除了薪水，這個美處政治組長的職務，向來都是文官出任，向來都要至少20年的外交資歷才會出任，經過考試、訓練、外派、調部、再外派的長期培養，口譯哥幾近於0的外交資歷，憑什麼？這不是破壞文官體制，什麼是破壞文官體制？

又如，他看到網路上一堆覺青罵羅智強，「你可以當總統府副秘書長，口譯哥為什麼不可以當政治組長？」

羅智強說，真的覺得很好笑，總統府副秘書長有二個，一個是比照簡任14職等（相當於政務次長），一個是特任（相當於部長）。2012年，他先擔任相當於次長的總統府副秘書長，再當相當於部長的總統府副秘書長，這二個總統府副秘書長職位，不管是那一個，在官規官制裡，長期都是「政務任用」的工作，照覺青們這種白痴邏輯，新任交通部長林佳龍也不能當交通部長啊。照這種護航邏輯，所有部長、政務次長都不可以政務任用。

羅智強嗆覺青，要護航，也有點水準，好不？如果口譯哥派的是外交部長、外交部政務次長、甚至駐美大使，這些都是政務任用的職位，他反而沒有太大的意見，蔡英文高興就好。但，美處的12職等政治組長，是嗎？那一直是文官的工作，但民進黨卻為了政治上的保雞保犬，寧破壞政府體制，也要硬塞口譯哥，這才是問題好嗎？

(中時電子報)