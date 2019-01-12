MLB》破紀錄大約有望？神秘球隊加入馬洽多爭奪戰

三壘手馬恰多正在自由市場尋找新東家。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

自由市場頂級球星馬恰多（Manny Machado）期待簽下史上最大約，不過目前檯面上的費城人、白襪、洋基都沒有開出這樣的價碼，今天（12日）傳出出現一支神秘球隊想爭取馬恰多（Manny Machado），他有機會從這支球隊簽下大約嗎？

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根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露，現在除了白襪及費城人之外，可能出現了另外一支神秘球隊想爭取馬恰多，不過這項消息未經過證實。

馬恰多陣營想簽下一份超越2014年史坦頓（Giancarlo Stanton）與馬林魚締造的13年3.25億美元破紀錄合約，不過檯面上沒有球隊開出這樣的條件，但費城人與白襪的確費盡心思，日前白襪簽下他的妹婿阿隆索（Yonder Alonso）及好友傑伊（Jon Jay）大打親情牌。

不甘示弱的費城人昨天也延攬馬恰多的恩師狄克森（Bobby Dickerson）加入教練團，不過2隊開出的金額似乎都與馬恰多期待的數字有段差距。

至於洋基，陸續簽下資深游擊手屠洛威斯基（Troy Tulowitzki）與內野手拉瑪修(DJ LeMahieu)，且近日又傳出停止與馬恰多陣營協商，也未提出合約，可能已因價碼太高而放棄爭取馬恰多。

在馬恰多期待能簽下破紀錄的大合約後，還傳出有球隊想爭取他的加盟，或許馬恰多有機會拿到夢寐以求的大約。

(中時電子報)

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