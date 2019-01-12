侯友宜市長視察淡海輕軌 加速建設淡水交通路網

2019年01月12日 11:32 中時 陳俊雄

淡海輕軌綠山線從去年12月24日試營運至今，平均每天都吸引超過2萬人次旅客搶鮮體驗，新北市長侯友宜12日上午首度前往視察並搭乘淡海輕軌綠山線，他希望捷運局及捷運公司盡速改善試營運期間市民反應的問題，也呼籲加速推動淡北道路推動，讓市民能夠儘速來使用便捷的交通路網。

新北市政府規劃解決淡水交通問題的三大交通建設為淡海輕軌、淡江大橋及淡北道路，其中淡海輕軌綠山線7.3公里，共11個車站已於去年12月24日試營運，藍海線的漁人碼頭站、沙崙站及台北海洋科技大學站共2.2公里，也正積極施工中，預計於108年底完工。

新北市長侯友宜上午首次前往搭乘淡海輕軌綠山線，他表示，淡海輕軌周邊環境非常漂亮，還有幾米公共藝術作品配合沿途的風景，8月前也將完成與北捷紅樹林站連接的的風雨廊道，淡海輕軌具有通勤、通學及觀光的價值，民眾可以多搭輕軌道淡水看風景。

對於外界詢問選舉對手蘇貞昌落選後反而升任行政院長，侯友宜表示，老縣長是他的老長官，蘇當行政院長時他做警政署長，一起為台灣的治安努力過，現在老縣長擔任行政院長，他非常高興能夠再續前緣、再度攜手合作，「選舉都是一時的，大家都要向前看，地方跟中央要合作，一起為台灣打拼」。

侯友宜指出，老縣長出身新北市，非常了解新北市在統籌分配款上碰到的財政不公平狀況，相信老縣長會以公平的態度對待新北市，也會支持三環六線軌道建設、板橋車站旁精華地開發，大家共同攜手共創新北市民的福祉，打造新北市的未來新風貌。

(中時 )