《翻爆旺寵物》療癒感爆棚！毛寶貝萌事一籮筐

2019年01月12日 11:48 中時電子報 綜合報導

◎動物小甜園 毛孩子健康吃

不一樣的田園城市！位於台北市立動物園內，曾獲北市田園城市建置成果競賽公家機關組金獎的動物小「甜」園，園區內小「甜」園散布於各個角落，除種植地瓜葉、玉米等常見蔬菜，還有迷迭香、芳香萬壽菊等香草作物，也有大片動物們愛吃的無農藥肥碩景觀狼尾草，整個園區堪稱動物們的田園城市。

◎人氣校園犬 生命教育紮根

三峽區安溪國中校犬可樂已是知名校園犬，因為一隻校犬的凝聚力，譜出流浪毛寶貝幸福進行曲，校方因牠大力推行生命教育，普及到每一位教師與學生身上，校方同時走出校園推展生命教育到其他機關學校，試著讓這愛的傳遞蔓延開來。今年可樂也參加動保處舉辦校園犬選拔，獲得最佳守衛犬的殊榮。

◎父女養斑龜 刷龜背好溫馨

一般的烏龜行動較為遲緩，但楊先生的斑龜卻調皮搗蛋、行動迅速，甚至還會上演翻牆越獄戲碼，在屋子內鑽來跑去，但也逗得楊先生的女兒楊小妹哈哈大笑，夫女倆每天觀察烏龜生活，還會一起替斑龜們刷背清潔，增進父女感情也讓楊小妹學習尊重生命。

◎相伴過日子 情侶鸚鵡萌翻

衛生福利部南投醫院腎臟科主任莊宗芳和妻子鍾雨靖，家裡養一對情侶鸚鵡，分別取名為莊小文、莊小武，不但是寵物，更像是家人，相伴度過歡樂時光，小鳥撒嬌「討摸」非常可愛，有時行為卻讓人哭笑不得！

◎肉包超可愛 一亮相就吸睛

「哇！好可愛！這隻貓咪是真的還是假的？」一身灰色短毛的5歲「肉包」是英國短毛貓品種，跟著主人參加動物保護宣導，一動也不動任人撫摸，活脫脫像「道具」，可愛模樣吸引路過民眾駐足拍照，堪稱最佳宣傳大使！

◎候鳥季來了 鳥迷大飽眼福

每年冬季一到，大批冬候鳥造訪永安、茄萣溼地相當壯觀，上月中茄萣溼地觀察到一級保育類動物黑面琵鷺約400隻，創下歷年最高，近期甚至還出現更少在台灣被直擊的白琵鷺，讓鳥友大飽眼福，預估這次候鳥季將持續到今年春天。

(中時電子報)