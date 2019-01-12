中職》首度參與獅隊體檢 古林睿煬直呼新鮮

2019年01月12日 11:57 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

統一獅將在明天進行開訓典禮，今天（12日）特別安排全體教練及球員進行季前健康檢查，平常就有捐血習慣的捕手陳重羽面對抽血面不改色，年輕投手古林睿煬第一次參加球隊體檢直呼新鮮。

中華職棒30年即將開打，獅隊安排全隊教練及球員至臺南市立安南醫院進行健康檢查行程，希望透過體檢的數據，掌握球員開季前的體態控制及身體狀況。

近年許多選手都會趁著秋訓結束後的休賽季期間，安排出國進修或是聘請訓練師規劃菜單，藉以維持身體狀態或是提升自我技術，趁著體檢也可以讓選手們檢視自己這段期間訓練的成果。

除了基本的健檢，不少選手也會自費增加其他項目如癌症篩檢等等，當然每年體檢一定會上演高壯的選手遇到抽血關卡時面露難色的爆笑場面，讓現場的醫師和護士都覺得好笑，不過平時有固定捐血習慣的陳重羽面對針頭表情輕鬆。

今年正式加入獅隊教練團的捕手教練陳瑞昌也表示，再次回到職棒的作息，跟著球隊一起體檢開始為球季做準備，感覺非常懷念，甚至有現場的志工是老象迷，還特別找他簽名合影。

對於即將到來的新球季，陳瑞昌也提到，先前擔任球評期間就滿喜歡統一的團隊氣氛，開訓後首要課題會先以熟悉每個選手的個性特質為主，希望能用最適合的方法來協助球員。

(中時電子報)