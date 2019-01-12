高職妹酸工人「月入45K」、「不乾淨」還敢追 引爆公憤

高職妹貼出歧視工人言論，臉書被灌爆。（圖／翻攝自臉書）

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中時電子報

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一則截圖，內容指有一名住高雄在台北唸高職的女網友，在個人臉書上表示，她遇到一名在工地上班的男子想認識，對方說他一個月收入45K，被她狠狠打槍封鎖，還在臉書岐視寫道「工人頭腦不好，手腳也不乾淨」，遭網友肉搜後灌爆臉書罵翻。

這名高職妹在臉書痛批想認識的工人：「傻眼，想與我有進一步的認識前，不用先評估自己的能力嗎？一個月才45000元還敢這麼大聲」。還說：「你有汽車嗎？買得起嗎？我要新的iphone XS 你花的下手嗎？先封鎖給你一個嚴厲的教訓，看你以後還敢不敢」。更直接嚴厲批評：「工人頭腦不好，手腳也不乾淨......寶寶白眼翻到後腦了，我實在無法想像跟工人交往的女生是什麼心態？」

高職妹的言論立刻引起廣大網友憤怒，紛紛留言怒罵，「這價值觀讓我白眼從台北翻到菲律賓」、「所以你一個月有賺比工人多？職業不分貴賤，嫌屁嫌 」、「每一個人都有自己擇偶方式和條件，只要是人都沒有資格干預他人」、「眼光短淺好可怕」。

還有許多工人網友，反駁這名女網友說法「我先生也是工人耶！但他下班就把手洗的乾乾淨淨，手比女生嫩，還讓我開車上下班，他自己騎車，我的衣服包包都是名牌貨，請問是在瞧不起工人什麼」、「抱歉，我也是工人，一個月100000，工地其實不髒，髒的是人的心態」、「你家的房子是工人蓋的，你可以住紙箱嗎？路是工人用的，你可以在天上飛嗎」。

(中時電子報)

男網友說出職業是工人後，就被高職女封鎖。（圖／翻攝自臉書）

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