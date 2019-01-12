證監會副主席方星海：推動科創板和試點註冊制儘快落實

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華爾街見聞報導，中國證監會副主席方星海12日出席第二十三屆中國資本市場論壇，對大陸證券市場發表諸多看法。對於A股新股IPO首日44％的漲跌幅限制，方星海說：「新股第一天價格漲了44％，沒有交易量，沒有交易量的價格是虛幻的不準確的價格。首日漲停板這個事情要研究，我個人覺得應該取消。」

同時，對於外界關注的推動科創板和試點註冊制，方星海表示，先前中共中央經濟工作會議上要求這件事情儘快落實，所以中國證監會正在指導和協同上海證券交易所，在充分聽取市場意見和各個部委的意見基礎上，現在正日夜工作，希望儘快的落實科創板和試點註冊制。

另外，對於加快開放外資進入大陸證券市場，方星海提到，在瑞銀證券成為大陸首家外資控股券商的基礎上，目前有若干家美資、日資、歐資的大型國際投行正在申請獲得51％股權，並有幾家已經表達堅定願望，將在大陸政策允許後申請達到100％控股，對此證監會將大力支持。

方星海並指出，大陸正致力於打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，其中在開放方面，預計2019年外資流入陸股規模會進一步增加，6千億元人民幣規模可以預期。這一方面與MSCI未來有望將A股股票在其全球基準指數中的權重由5％提高至20％有關，另一方面也與A股將會納入富時、道瓊指數等國際指數有關。

他強調，證監會也將盡更大努力，繼續大量引進國際中長期資金進入大陸股市，包括進入大陸的期貨市場。

(工商 )

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