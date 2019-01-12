影》「實領15萬」口譯哥親上火線嗆媒體小編 網友：510加強版

2019年01月12日 12:07 中時電子報 邱珮畇 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

「口譯哥」趙怡翔任12日凌晨深首度在臉書回應，澄清薪資並非外界所傳的24萬，他扣掉種種開銷約「實領15萬」。(口譯哥臉書)

《蘋果日報》臉書小編說「月薪都還沒你的個位數也一樣要扣保險、所得稅、租金等等。」口譯哥親自在底下留言嗆「寫文章前歡迎來查證」。(政黑版)

「口譯哥」趙怡翔任12日凌晨深首度在臉書回應，澄清薪資並非外界所傳的24萬，他扣掉種種開銷約「實領15萬」。《蘋果日報》臉書小編說「月薪都還沒你的個位數也一樣要扣保險、所得稅、租金等等。」口譯哥親自在底下留言嗆「寫文章前歡迎來查證」。PTT政黑版網友說「真的是510 加強版欸」。

爽領高薪爭議，口譯哥深夜首度在臉書回應，說自己不會讓大家失望，並澄清24萬高薪，他說「目前我的薪資，在扣除美國的醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金(外交部發的租金僅夠貼補部分)及其他外派美國衍生出的必要花費後，大概實領是15萬左右。」

《蘋果日報》臉書小編轉發新聞時說「月薪都還沒你的個位數也一樣要扣保險、所得稅、租金等等。」口譯哥親自在底下回應「 #小編：但你不需要繳完台灣的房貸或租金後，再繳美國的房租。你也不需要繳完全民健保費之後，再繳美國世界第一貴的醫療保險。我兩者都需要。所以你的比喻，我實在看不懂。#寫文章前歡迎來查證。」

政黑版網友發文「口藝(譯)哥與蘋果小編開戰了」稱「隨時注意台灣媒體輿論，正面迎戰。到底是小編戰力強還是口藝(譯)哥強，讓我們繼續看下去。實領？虛領？各種解釋。#全新ATM任人領免密碼」。

底下網友也留言「現在就是資格問題 一直再講薪水 真的吱障」、「唉....再吵下去就是吳音寧事件重演」、「就吳音寧2.0了QQ」、「真的是510 加強版欸XDD」、「護航口譯哥就跟護航510一樣愚蠢」、「510還比較有正當性...口譯哥根本資格不符吧」、「連最愛黨的世間哥都看不下去了」、「他的邏輯我不懂欸 樓下幫解釋」、「底下一堆護航的，都不知道是不是黨工，笑死人底下一堆護航的，都不知道是不是黨工，笑死人」、「510當年有自己跟批評者單挑嗎 沒吧」、「又一台ATM... kmt真是夠爽 鬥爭完再去領鈔都可以」。

(中時電子報)