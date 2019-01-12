有這張美簽真好！川普透露他們有機會成為公民

川普在推特上透露，擁有H-1B工作簽證更有機會成為美國公民。（示意圖／達志影像）

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中時電子報

雖然美國總統川普一再宣稱他排斥非法移民，但對高學歷高技術的移民態度可不一樣！川普11日推文表示，他將對H-1B工作簽證做出改變，確保簡化和確定性，以及持有者可以成為美國公民。H-1B工作簽證是給受過高等教育移民在美國特殊行業工作的臨時許可。

申請H-1B工作簽證競爭相當激烈。川普宣布將改革H-1B簽證申請，有意擴大專業技術移民入美。

根據《美國之音》（VOA）與《福斯商業網》（FOX Business）報導，川普在推文上說，「美國H-1B持有者可以放心，即將到來的政策變化將使你們留在美國變得更簡單和確定，以及潛在的獲得公民身分的途徑。我們希望鼓勵才華橫溢、技術嫻熟的人士在美國尋求職業選擇。」《福斯商業網》報導指出，H-1B是非移民簽證，准許如資訊工程、會計、建築、工程、科學及醫藥等特定行業，雇用大專學歷以上員工，像是亞馬遜、微軟、google等知國際公司為主要申請H-1B簽證的企業主。

申請H-1B工作簽證競爭相當激烈。《福斯商業網》報導說，美國公民及移民服務局每年分配約8.5萬張H-1B簽證，其中6.5萬給擁有學士學位或同等學歷的申請人，2萬個給擁有碩士學位或更高學歷的申請人。《美國之音》報導指出，據國土安全部統計，在2018年，到4月的第一個星期，給擁有學士學位的H-1B名額就已經發放完畢。

川普2017年曾發布「買美國貨、顧美國人」的行政命令，指示國土安全局確保H-1B簽證只給頂尖技術或高薪專業人士申請，導致美國企業更難替員工申請H-1B工作簽證。

去年11月，美國勞工部開始要求申請H-1B的雇主使用新的「勞工紙」（Labor Condition Application, LCA），雇主先提交電子申請、預先註冊，若申請被選中，再提交相關文件證明，同時先篩選6.5萬的普通名額，再篩選2萬個碩士名額。抽籤順序調整，意味高技能外國勞工的中簽率提高。

國土安全部當時表示，外界可對H-1B改革方案在本月2日前提交評論。移民局將逐條審理這些評論，隨後該提案需要通過美國行政管理和預算局（OMB）才能成為最終決議。

(中時電子報)

文章來源：Trump floats citizenship for H1B visa holders

文章來源：特朗普將對美國H-1B工作簽證做出積極改變

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