血液庫存量偏低 宜縣打火弟兄挽袖捐血

2019年01月12日 12:17 中時 胡健森

除了捐血，打火弟兄也現場教導CPR等技巧，提升民眾自救及救人的能力。（宜蘭縣政府消防局提供）

打火弟兄們除了「火裡來，水裡去」、不時得上山下海、衝入火場冒險犯難執行救援行動，宜蘭縣政府消防局及宜蘭縣義勇消防總隊的熱血弟兄們，12日更利用放假日一同挽起袖子捐出鮮血，為救人性命不遺餘力，許多民眾在讚許的同時，也當場響應加入捐血行列。

台北捐血中心8日對外界求援，總安全庫存量只有6.4天，與農曆年前血液安全庫存量應在10天以上有一段差距，血液庫存量明顯偏低，擔心不足供應傷病患使用；宜蘭縣政府消防局看到消息後立即決定配合「119消防節」的日子，發動打火弟兄們一起捐血助人。

宜蘭縣政府消防局長徐松奕表示，1月19日是消防節，每年1月份則是各縣市的「捐血月」，原因是農曆年節假期長，又是最受重視的傳統節日，大家都忙著準備過年，挽袖捐血的人數大幅降低，眼見血液安全庫存量已經嚴重不足，於是緊急號召消防、義消人員及消防替代役男踴躍捐血。

除了挽袖捐血，消防局也在現場擺設防火宣導、一氧化碳宣導、CPR與AED、消防衣體驗及招募義消等宣導攤位，讓民眾提升自我保護意識，也能進一步了解消防工作內容，更歡迎有志熱血青年一同加入義消陣容。

(中時 )