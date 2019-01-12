今明北部東部濕涼 低溫下探15℃

今天起天氣轉為濕涼，下周二氣溫才會稍微回升。（資料照／陳信翰攝））

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氣象局表示，今（12）日因鋒面通過、東北季風增強，北部、東部轉為濕涼，低溫下探15至17℃，高溫剩下20℃左右，下周二才會回升至22、23℃，中南部仍保持溫暖穩定的好天氣。

氣象局說，這段時間風場大致是受東北風影響，但下周一、下周二這兩天的強度會稍微弱一些，屆時雨區範圍會稍微縮小，北台灣氣溫略為回升，只不過幅度有限。要到下周五（18日）東北季風的強度才會有減弱的趨勢，只剩下東半部及北部山區仍有小範圍降雨，北部平地降雨機率下降、雲量減少，氣溫開始回升。

氣象專家吳德榮則在個人專欄表示，今天午後起至下周一清晨受東北季風影響，迎風面雲量增多，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨。冷空氣雖不強，北台灣仍感濕涼，都會區低溫約17℃、沿海空曠地區約15℃。下周一上午起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升；下周二各地都會是溫暖舒適的好天氣。

但下周三至週五清晨又有另一波東北季風，北部迎風面再轉有局部雨，且冷空氣略強於上一波；北台灣天氣再轉濕涼，都會區低溫約15、16℃，沿海空曠地區低溫約13、14℃。要到下周五白天起東北季風減弱，天氣才會好轉、氣溫回升，下週六各地又是溫暖舒適的好天氣。

此外，由於東北風轉強，今天花蓮、臺東（含綠島、蘭嶼）及恆春半島仍有長浪發生，下午起隨著東北季風增強，海面及沿海地區風力轉大，預計在台南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海空曠地區易有8到9級強陣風，氣象局提醒民眾到海邊活動或海上作業都要注意安全。

(中時 )

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