李嘉誠示警：今年全球經濟差 香港房市恐大波動

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中時
林勁傑

香港首富、長和系前主席李嘉誠去年宣布退休，轉任長和系資深顧問，他昨日出席長江集團周年晚宴前，仍一如過往接受媒體簡短訪問回應對經濟看法。李嘉誠表示，今年世界經濟趨複雜，寄語各界均要小心；「照道理全球經濟會差」，預計全球各國GDP都會出現低增長。此外，香港房地產波動較大，呼籲市民購房時要量力而為，不要炒作。

明報報導，近期房市漸回調，李嘉誠維持其一貫對房價的看法，重申買家要量力而為，若置產是自住，又能負擔分期付款，現在買樓是沒有問題，「千萬不要買來炒，因為會波動一點」。被問及對香港經濟看法，李嘉誠說，1940年來港生活至今都是這樣，但補充今年世界經濟複雜，「大家都要小心」。今年是過去多年來首見各個國家GDP都出現低增長。

他重申，香港有其長處，但香港沒有從事石油、能源業務機會，要到南海、加拿大及印尼才可從事相關生意，並強調「我1940年到香港，愛香港，當香港是我家鄉」。他表示，集團業務覆蓋多個國家，「做生意而言，或者現在某個地區沒有太大業務，但未來可能會做很多生意」。

李嘉誠還分享今年新年願望，「希望香港安定繁榮，煩惱少，開心就多」。他笑言，近期正在忙於為李嘉誠基金會做事，目前集團事務甚多，希望盡他所能繼續做事，現在每日都會回公司辦公室工作。

(中時 )

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