獨／《大時代》劇組有心儀對象？小甜甜這樣說

2019年01月12日 12:33 中時 洪秀瑛

《大時代》飾演春桃。（民視提供）

小甜甜和王少偉是好友。（粘耿豪攝、取自臉書）

小甜甜不像以前急於追求愛情。（粘耿豪攝）

張可昀（小甜甜）正拍民視八點檔《大時代》，角色「春桃」從活在自己世界、天真浪漫少女到歷經感情波折、升格當養母的中年，小甜甜認為角色轉變之大，是演戲以來另一個挑戰，「我生活中沒有媽媽，但自己要演養母，時常語重心長對女兒說一些內心話，我心裡其實是空的，不知道母女之間應該是什麼感覺，我必須幻想和慢慢感受」。

她和好友王少偉私交不錯，住家在台北市同一區，多年前也曾投資他的麵包店，只可惜不到1個月就慘賠數10萬，開3家店的王少偉還因此扛千萬債。王少偉喜歡揶揄小甜甜，笑虧她生活中也「春桃」上身，常Hold著「長輩心情」，從說話語氣到幫愛犬把屎把尿都露出大嬸模樣，他雖然沒看戲，但知道小甜甜走到哪都有婆媽喊她「春桃姨」，誇她現在儼然是「菜市場天后」。

34歲的小甜甜，和閨蜜王宇婕有一起凍卵念頭，她說單身已久，也沒人追求，「現在追我最勤的就是我家樓下的警衛，他每次看到我都氣喘吁吁說『張小姐張小姐，我以為妳有帶狗下來，這是我要給牠們吃的零食』」。強調自己很久沒拜月老，以前跑遍國內外廟宇求神問卜，號稱「拜拜達人」，但這幾年已把求來的桃花符、粉晶、佛牌都丟掉，覺得愛人之前應該先學著愛自己，笑說：「像《大時代》這檔戲沒有可以讓我怦然心動的男生，我還是拍得很快樂。」

提到好友王少偉和謝忻傳多年曖昧情，王至今仍稱謝忻是朋友，小甜甜也肯定說王、謝不是戀人，直言自己和王少偉也沒發展可能，不是各自的菜。小甜甜分析王少偉喜歡的女生類型？「愛運動的健康型、胸部比較豐滿的、要有腦袋、不要嬌嬌女、比較聽話，最好外型洋派一點」，王少偉對小甜甜喜歡的男生也撩若指掌，「她喜歡眼睛小小的、身材好好的、看起來壞壞的」。圈內似乎不多？小甜甜秒回：「有啊，孫協志眼睛就很小，還有韓國的河正宇。」王少偉說：「以前她很喜歡像高山峰那樣痞痞的男生。」

小甜甜在綜藝節目當了12年諧星，這幾年轉型過程有捨有得，最明顯的是收入銳減，以前最多月入約5、60萬，拍戲後，通告少、活動少，收入足足少3分之2，也會有不看戲的觀眾以為她消失。她說自己對過去被罵花痴、肥婆這些負面都不會在意，認為每個人都有存在價值，「我從當諧星開就有心理準備」，現在可以把這些磨練當拍戲養分，春桃角色大喜大悲，內心轉折有層次，尤其哭戲很多，覺得自己被打開喜怒哀樂開關後，演得過癮也樂在其中，不擔心拍八點檔被「操」。

她去年幾乎沒上綜藝節目，坦言拍戲時最怕遇到沒給、也給不出情緒的對手演員，那會讓她有種自己打手槍感覺，「我受導演周曉鵬影響很深，當初拍《雨後驕陽》，我才開始知道什麼叫演戲，即使是『難過』戲也有區分，所以如果遇到給不出情緒的演員，我必須幫對方堆疊故事，調整自己的表演方式」。

她日前在臉書分享收到「康永爸爸」的新書《蔡康永的情商課──為你自己活一次》，她說這本書太實用了，她自己就是有智商沒情商，這大段時間一直學著愛自己、為自己活，但苦無一個參考範例，這本書是她2019的明燈。她娓娓道來與「康永爸爸」淵源，當初她一心想往演藝圈發展，積極尋求各種機會，有次在奇摩交友網站留了資料，表明如果有適合主題，她可以上節目談。

蔡康永當時主持《兩代電力公司》的節目工作人員找到她，沒想到一到電視台錄影才知道要講的主題是墮胎，整場錄下來，沒經驗的小甜甜完全沒說半句話，蔡康永特地CUE她講話，她擠出一句「我覺得我們要愛惜生命」，那場錄影就畫下句點。後來她因為能言善道又有節目「笑」果，成為蔡康永節目固定嘉賓，並以蔡康永、小S主持的《康熙來了》打開知名度，蔡康永執導電影《吃吃的愛》也曾欽點她演出，所以她常笑說自己是蔡康永「製造」出來的「麻煩」。

(中時 )