波蘭逮捕一名華為中國員工和一名波蘭人 稱涉嫌間諜活動

2019年01月12日 12:43 工商 李書良

波蘭官方通訊社PAP在11日表示，波蘭已經逮捕一名華為的中國籍員工，以及一名波蘭籍的網路業務專家，因他們涉嫌從事間諜活動，這起事件加深了西方對中國電信設備製造商華為的爭議。

波蘭官方電視台TVP也表示，國家安全機構已經搜查華為在當地的辦公室，還有電信業者Orange在波蘭的辦公室。涉案中國公民為華為波蘭有限公司公共關係部部長王偉晶。

對此，中國外交部11日深夜回應表示，中方高度關注王偉晶被波蘭內部安全局拘押事，中國駐波蘭使館已第一時間約見波外交部，要求波方儘快向中方就案件情況進行領事通報，儘早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。

另據路透12日報導，華為加拿大分支的企業傳訊部高級副總裁ScottBradley離職，Bradley是在專業人士社交網站LinkedIn披露上述消息，但沒有提及原因。較早時，華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被捕，正就美國引渡聆訊進行訴訟，而Bradley是華為加拿大分支在期間的主要發言人。

根據路透取得、聲稱由華為加拿大分支總裁EricLi發出的一份電郵顯示，Bradley將轉為特別顧問，有需要時提供意見。LinkedIn資料顯示，Bradley在該公司工作了7年，他曾經出任5G加拿大協會主席。

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