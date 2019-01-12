陸回應華為員工在波蘭做間諜 邏輯講不通

友善列印
中時
李文輝

大陸外交部昨深夜回應波蘭國家安全局以「為大陸機構工作，損害波蘭利益」、「從事間諜活動」名義，拘押華為公司員工一事，要求當局「盡早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。」中共黨媒《環球時報》今天社評也強調，「華為員工在波蘭做間諜？邏輯講不通」。

大陸外交部11日深夜針對波蘭內部安全局8日拘押一名華為波蘭公司員工作出如下回應：「中方高度關注王偉晶被波蘭內部安全局拘押事，中國駐波蘭使館已第一時間約見波外交部，要求波方盡快向中方就案件情況進行領事通報，盡早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。」

《環球時報》社評指出，波蘭以從事間諜活動名義抓華為員工，讓人突然又不突然。這是近來美國努力把對華為公司打壓成擴及盟國的一場運動，不斷有歐洲國家及美國亞太盟友跟這件事沾上邊。但說華為員工搞「間諜活動」，這還是第一遭，而且居然發生在波蘭。

社評稱，華為是頂級的全球通信科技巨頭，波蘭有什麼值得華為通過「間諜活動」攫取的科技或商業情報呢？華為長期注重合法、規範經營，有著全球抱負，歐洲是重要的海外市場。保持技術領先和堅決依法經營是立於不敗之地的生命線，以非法手段在波蘭套現利益，這對華為非常有害，與它的經營原則和根本利益南轅北轍。

社評質疑，有報導說，這名員工畢業於北京外國語大學，學波蘭語，曾在大陸駐波蘭外交機構工作，後來加入華為團隊，開拓華為波蘭市場。如果他為大陸蒐集情報，為何要冒放棄外交官的保護、同時損害大陸頂級跨國公司的雙重風險呢？要多麼愚蠢的機構和個人，才能做出這樣的選擇。

社評呼籲波蘭當局，向世人展示華為員工從事間諜活動的證據。華沙應當清楚自己所做的事情對華為意味著什麼樣的威脅。在華為遭到美國方面迫害、陸美經貿糾紛高度複雜的時候，全世界都在把波蘭抓華為員工與上述大漩渦聯繫起來看，也正因為這樣，這起案件立刻受到全球輿論的關注。

(中時 )

波蘭逮捕一名華為中國員工和一名…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。