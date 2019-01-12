陸回應華為員工在波蘭做間諜 邏輯講不通

2019年01月12日 12:55 中時 李文輝

大陸外交部昨深夜回應波蘭國家安全局以「為大陸機構工作，損害波蘭利益」、「從事間諜活動」名義，拘押華為公司員工一事，要求當局「盡早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。」中共黨媒《環球時報》今天社評也強調，「華為員工在波蘭做間諜？邏輯講不通」。

大陸外交部11日深夜針對波蘭內部安全局8日拘押一名華為波蘭公司員工作出如下回應：「中方高度關注王偉晶被波蘭內部安全局拘押事，中國駐波蘭使館已第一時間約見波外交部，要求波方盡快向中方就案件情況進行領事通報，盡早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。」

《環球時報》社評指出，波蘭以從事間諜活動名義抓華為員工，讓人突然又不突然。這是近來美國努力把對華為公司打壓成擴及盟國的一場運動，不斷有歐洲國家及美國亞太盟友跟這件事沾上邊。但說華為員工搞「間諜活動」，這還是第一遭，而且居然發生在波蘭。

社評稱，華為是頂級的全球通信科技巨頭，波蘭有什麼值得華為通過「間諜活動」攫取的科技或商業情報呢？華為長期注重合法、規範經營，有著全球抱負，歐洲是重要的海外市場。保持技術領先和堅決依法經營是立於不敗之地的生命線，以非法手段在波蘭套現利益，這對華為非常有害，與它的經營原則和根本利益南轅北轍。

社評質疑，有報導說，這名員工畢業於北京外國語大學，學波蘭語，曾在大陸駐波蘭外交機構工作，後來加入華為團隊，開拓華為波蘭市場。如果他為大陸蒐集情報，為何要冒放棄外交官的保護、同時損害大陸頂級跨國公司的雙重風險呢？要多麼愚蠢的機構和個人，才能做出這樣的選擇。

社評呼籲波蘭當局，向世人展示華為員工從事間諜活動的證據。華沙應當清楚自己所做的事情對華為意味著什麼樣的威脅。在華為遭到美國方面迫害、陸美經貿糾紛高度複雜的時候，全世界都在把波蘭抓華為員工與上述大漩渦聯繫起來看，也正因為這樣，這起案件立刻受到全球輿論的關注。

(中時 )