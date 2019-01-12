台中學習型城市計畫成果展開幕 「共學」型塑在地特色

107年台中市學習型城市計畫延續美感基礎，以「共學」為主軸！（陳世宗翻攝）

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107年台中市學習型城市計畫延續美感基礎，以「共學」為主軸，邀請國立台中科技大學、靜宜大學、亞洲大學；分別呈現科技藝術、文化觀光、青年文創等主題，並在文化部文化資產園區生活設計館舉行「共創藝麗之都台中好學好美」成果展，12日舉行開幕典禮，藉此傳達在地特色美感氛圍。

教育局副局長許春梅出席成果展開幕典禮！她說，107年計畫在3位教授規劃辦理下，發展跨域教育參與、深耕社區文化特色；不論是實體作品或影片，均能呈現出學習型城市計畫團隊的用心，並達到以「共學」型塑在地特色美感氛圍的目標。

教育局指出，「共創藝麗之都台中好學好美」成果展呈現這一年來，各校以充實美感知能、增進美感體驗及營造美感生活3面向為途徑，連結科技藝術、文化觀光、青年文創3項目標，透過9項策略、18項執行計畫的成果。

「科技藝術之美」由靜宜資訊傳播工程學系鄧佩珊助理教授規畫，邀請中港高中、五權國中、大甲國中、大同國小、大元國小與順天國小等6所學校師生一同進行跨領域的科技與藝術的美學實驗；協助教師協助學生建立STEAM精神，運用科技與藝術課程規畫合一，提升學生動手實作及跨學科能力。

「文化觀光之美」由亞大休閒與遊憩管理系林錫銓助理教授規畫「霧峰轉型試驗城鎮之旅」，遊程包括一條總路線及五條主題路線。「青年文創之美」由台中科技大學商業設計系洪祺森副教授規畫；藉由工藝時尚、設計呼應台中花博盛事，以「自然•創意•傳承」為主題的工藝傳承及產品設計開發！

(中時 )

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