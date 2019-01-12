百座防霜扇環繞福壽山茶園 遊客稱奇

2019年01月12日 14:00 中時 陳淑娥

巫嘉昌表示，每座「防霜扇」造約10多萬元。（陳淑娥攝）

福壽山茶園位於高海拔可採收1心3葉，所生產的長春茶品質優良，每年供不應求。（陳淑娥攝）

位於海拔2600公尺的福壽山農場，茶園內矗立百座如風扇的「防霜扇」，吸引許多造訪遊客駐足拍照，好奇頻問茶樹為何吹風扇？場長巫嘉昌表示，只要溫度低於5度時，風扇自動啟動向茶樹吹，以防範茶葉霜害發生。

福壽山農場的茶園位於海拔2400至2600公尺，因春冬季常有霜害發生，溫度驟降會使茶葉嫩葉凍傷，影響茶葉生產，2010年時一場霜害致損失慘重，隔年農場全台首創引進「防霜扇」。

巫嘉昌表示，當感測器偵測到5度C以下低溫時，便立即自動啟動風扇向茶樹吹，利用防霜風扇將6至10公尺高處的暖空氣向下導正，促使空氣流動，破壞輻射冷卻效應，提高茶樹周圍溫度，防止霜在葉面上形成，避免茶葉在萌芽時凍傷，無法長大。

巫嘉昌指出，農場於2011年自日本引進數十座「防霜扇」，每座造價10餘萬元，一座座矗立在茶園中形成獨特景觀，許多人不解為何茶樹要吹電風扇，以為跟人一樣怕熱，經解說後不但長知識，也覺得很有趣，目前茶園共有百餘座「防霜扇」，吸引許多攝影玩家前往取景，以及成為遊客熱門拍照的打卡景點。

福壽山農場位於合歡山與雪山群峰間，茶園腹地約13.5公頃，非常適合種植高山茶，農場有青心烏龍、武夷及鐵觀音等品種，青心烏龍為茶園最大宗，每年5、6月以及9、10月採收，供不應求，1年可締造約1億元產值。

(中時 )