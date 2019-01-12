林佳龍任交長引爭議 黨政人士說基於這種考量

2019年01月12日 13:36 工商 呂雪彗

行政院新內閣延攬綠營陳其邁、林佳龍等中生代入閣，主要希望讓中生代多些承擔外，黨政人士表示，主要考量是希望多一些有民意基礎和政治經驗的部長，尤其是重要部會，否則行政院未來只看到蘇貞昌一人是有政治治理經驗的人。

林佳龍出任交長一職最令外界訝異，也引來網友猛酸，甚至前交長林陵三都覺得交通業務需要專業，林佳龍擺在這個位子可惜了。

據了解，綠營人士建議小英，內閣必須安排幾名戰將，要能對政策辯護論述的人，否則內閣會看起來會軟趴趴。但更重要的是，府院高層考量，要讓中生代承擔責任，形成這次內閣改組一大特色，因此陳其邁、林佳龍二位政治明星入閣成為代表性，加上二人辯才無礙，對政策論述可望有加分作用。

據悉，九合一敗選後，府院很早就鎖定要林佳龍接交長一職，雖然也保留府的選項，但交長幾乎是府院高層強烈安排職位。黨政人士透露，基於交通部長人選難覓，且交通部這幾年來政策都不接地氣，動輒引發很大民怨，儘管交長都有專業但缺乏政治判斷，因此希望這次要由具有民意洗禮且有政治治理經驗的人掌舵，因此自始即遊說林佳龍入閣接交長一職。

林佳龍幾經掙扎考量，也較傾向往擅長的兩岸及國際業務單位，但黨政人士說，林未來的政治發展規劃未必要往兩岸國際發展，因此必須要有內閣部會有更多的行政歷練，才能承擔大任。雖然交通非其專業，這樣對林佳龍才有挑戰性。

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