曾國城手頭緊約老蕭打麻將 打牌前洗澡慘輸

2019年01月12日 13:38 中時 蕭雅玲

曾國城自爆今年過年不出遊。（圖片提供：衛視中文台）

曾國城今（12日）進棚錄製衛視中文台《一袋女王》節目透露，農曆年難得沒計畫出國玩，會留在台灣過年，並與朱芯儀老公衛斯理約好，要到蕭敬騰（老蕭）家裡打麻將，牌齡超過20年的他與老蕭打過2、3次，在他眼裡老蕭算是牌桌上的新手，被問到誰的牌技好？他幽默回應：「畢竟我們手頭比較緊，需要一點通財之意！」自認自己的牌品「尚可」，坦言曾因手氣太背而動怒，「一將沒自摸一把過，打起來很無聊，一把都沒贏過，活著什麼意思啊！」一旁的巴鈺聽到大虧：「沒關係！你一年賺2.5億，你就讓人家發財！」

他表示，打牌有很多禁忌都是要慢慢累積出來，自己雖然不會為了打牌穿紅內褲，有一次他不信邪，打完籃球接著打麻將，上牌桌前有幫他準備一碗麵，他很開心把麵吃完，就先去洗澡，「從頭到尾洗得乾淨，結果神清氣闖上麻將桌，就從頭輸到尾，輸了快三萬！」

他透露，有次跟某女星相約在錄完影打牌，大家說好晚上10點開始打，打到凌晨3點結束，因為該女星一直輸，結果打到5點，他贏了6萬元，該女星老公質疑他手氣怎麼那麼好，還約了他隔天繼續打，沒想到隔天手氣超順，又贏了6萬元，後來該女星因連輸2天，第三天就沒再約他打麻將。

農曆年將至，他表示，去年準備60萬元的紅包，發給製作單位的工作人員，今年因曾拌麵邁入第4年，營收額破2.5億，紅包肯定會比去年多，粗估百萬跑不掉。

(中時 )