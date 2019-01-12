荷巴特網賽》搶十局連得5分 詹家姊妹奪今年首冠

詹詠然（左）、詹皓晴姊妹在荷巴特女網賽攜手奪得今年首冠，賽後拿著獎牌與球場上的荷巴特字樣合照。（劉雪貞提供）

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中時電子報
／綜合報導
詹詠然（左）、詹皓晴姊妹在荷巴特女網賽攜手奪得今年首冠。（劉雪貞提供）

詹詠然、詹皓晴姊妹12日在荷巴特女網賽雙打冠軍戰，對決比利時菲麗普肯絲（Kirsten Flipkens）與瑞典拉森（Johanna Larsson）的組合，儘管雙詹在第2盤遭遇亂流，發球局兩度失手被追平盤數，幸好超級搶十局及時穩住，連拿5分奠定勝局，終以6比3、3比6、10比6收下兩人今年首冠。

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詹家姊妹新年合拍就開出好彩頭，連續兩站都打入決賽，雖然上周在布里斯本屈居亞軍，但於荷巴特就一舉奪冠。兩人共可獲得12,300美元的稅前獎金，也各有280分的女雙世界排名積分進帳，以絕佳狀態迎接14日開打的澳洲公開賽。

雙詹本周在荷巴特為大會第1種子，對上第4種子的比、瑞組合，姊妹倆一開始氣勢如虹，首盤兩度破發成功，以6比3輕鬆拿下。未料次盤遭遇亂流，第4局先被對手破發，儘管兩人在第7局回破，追成3比4，但下一局詹皓晴發球又被逼出兩個破發點並再次不保，被比瑞組合逼入超級搶十局。

搶十局前4分戰況混亂，發球分竟然沒人保住，所幸雙詹在2平後首次拿下發球分，順勢拉出一波5比0猛攻，儘管對手隨後連追3分，仍無法撼動雙詹的領先局面，穩穩收下今年首個冠軍。

(中時電子報)

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