遭綠委反酸！ 朱立倫：3年前慘敗是人生大挫折

2019年01月12日 13:38 中時 楊佳穎

總統蔡英文昨宣布新任閣揆由蘇貞昌回鍋接任，參選高雄市長失利的陳其邁則預期將接任副閣揆，另同樣敗選的台中市長林佳龍已接下交通部長一職，相關人事遭藍營諷「失敗者聯盟」；綠委許智傑則反酸，那上次輸300萬票的朱立倫也不要再選總統了。對此，朱立倫12日受訪表示，每次失敗都要反省，3年多前的慘敗，對自己來講是人生非常大的挫折，也是自我反省的最好機會。

朱立倫接著說，感謝民眾持續給予鼓勵，也謝謝民進黨立委，無論是酸、罵或鼓勵都好，「謝謝他們給我這樣反省的機會」。他也說，蘇貞昌、陳其邁及林佳龍都有他們的長才、能力，如今能為台灣、國家服務是好事情，「我也很希望這內閣能做好，因為內閣做不好，倒霉的是全台人民，不斷換內閣總是希望能做得更好。」

話鋒一轉，朱立倫指出，蘇貞昌雖然是強力的投手，不管用什麼樣的投法，都不要忘了如今要讓台灣人民感覺到「執行力的內閣」，而不是充滿殺氣、為選舉的戰鬥內閣。現今民眾需要的，不是一個直球對決、不斷「殺殺殺」、「衝衝衝」的內閣，而是個能團結全民、解決問題、改善台灣經濟困境的好內閣。

他又說，過去將近3年來，只要是藍營執政的縣市，真的像是二等公民的待遇，爭取建設、經費都非常困難，「這絕對是事實」；如今既然九合一選舉選完了，不敢期待蘇貞昌特別善待國民黨執政縣市，但至少要公平對待台灣各縣市所有的民眾，這就夠了。

(中時 )