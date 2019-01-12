利菁為網聚二度上《飢餓》 抱怨青蛙跳太操

利菁（右）硬孫協志之邀上《飢餓遊戲》。（圖片提供：中視）

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利菁日前二度上中視《飢餓遊戲》錄影，節目中表示，自己自2018年來，除了自己的節目以外，她只上過3個通告，「一個菲哥的、另外2次就是來《飢餓》！」回想第一次來《飢餓》時風特大、髮型完全被吹得亂七八糟，讓愛美的她印象深刻。

所以這次她做好準備，敬業的她特別預先準備了七種顏色的帽子，要來搭配飢餓遊戲的各顏色制服，「想說不管穿到哪個顏色制服、哪一隊，我都可以美美的、又有造型！」且不巧這次錄影又遇到下雨，利菁準備的帽子又可遮雨，真是一舉兩得！

利菁表示，自己不怕餓、也不怕跑，但萬萬沒沒想到這次上節目，製作單位竟然安排她要青蛙跳！讓她忍不住大呼：「連夢多都跳到快要吐出來了！他可是日本體育國手ㄟ！你看有多累就好！」錄影時輪到利菁，自己要用跳跳馬前進時，竟被眾人訕笑：「菁姐，妳有前進嗎？」利菁趕緊幽默說，自己算是唱跳歌手，肌耐力也很好，「但是青蛙跳真的是太操了啦！幸好我是唱跳歌手，所以肌耐力還可以！」

她提到這次是因為與孫協志感情好，2人每天一起打手遊，前陣子與孫協志聊到要網聚，沒想到孫協志的手遊團員，竟有節目製作人、攝影師、工作人員，但因網聚時間難喬，孫協志便對她說：「妳乾脆直接來錄，我們就可以網聚啦！」

(中時 )

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