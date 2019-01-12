影》從髮絲美到腳趾 林志玲蹦乳高清9連拍美圖來了

2019年01月12日 13:49 中時電子報 蔡曉婷 、影音編輯／陳科廷 、影音編輯／陳科廷

林志玲美照9連發。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）

林志玲性感溫婉造型獲好評。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）

林志玲秀美腿。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）

林志玲傳腿長有112公分。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）

林志玲展現S曲線。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）

林志玲昨以高衩低胸禮服現身。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）

台灣第一名模林志玲昨(11日)晚間在北京參加「微博之夜2018」，不讓迪麗熱巴、趙薇、楊冪等人專美於前，林志玲踏上紅毯時特別選穿了一件黑色低胸開高衩禮服，上下失守，轉身時渾圓胸型全都露，美翻全場，今中午林志玲工作室也公開官方美照，性感指數爆表。

44歲林志玲昨以一襲蹦乳禮服登上微博之夜紅毯，立刻登上微博熱搜，可見林志玲狀態極好，大方展出招牌長腿與緊緻雪膚，上半身大秀事業線與左右半球，引來網友驚嘆凍齡顏值，也有人覺得志玲姊姊「衣Q」好，出席各大場合從未穿錯衣服。

稍早「林志玲工作室」透過微博再分享9張高清照，可見她坐在椅子上自然性感的撩撥秀髮，翹著二郎腿，完美比例讓網友好羨慕，留言說：「美哭」、「總算來了，太美了」、「太性感啦，我想把你抱回家」、「這真是從頭髮絲美到腳趾間」。

(中時電子報)