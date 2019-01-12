時力首次黨員大會人數達標 免被廢

2019年01月12日 15:33 中時 鄭舲

時代力量今舉行創黨4年來第一次黨員大會，因應政黨法新規定修改黨章，若出席人數未過半，恐面臨遭廢止備案的窘境。時代力量執行黨主席黃國昌表示，這是時代力量的危急存亡之秋，所以對於黨員出席黨員大會，順利通過黨章修正有信心。最後參加人數1188人達標，黨員大會順利開始。

黃國昌表示，4年前剛創黨時，對於黨內很多參與方式是提出很多有創意、更直接的方式，只是那時還沒有政黨法規範，這次國會通過政黨法後，過去關於黨章的規定跟新通過的政黨法有不相符的地方，因應新政黨法通過，今天必須透過召開黨員大會方式修改黨章。

被問及2020總統大選將至，和民進黨未來的互動如何？黃國昌說，時代力量是一個活潑的政黨，黨內也存在多元觀點，在2020選舉總路線上，等到今天黨章修改完，按照相關規定，本來就要進行黨領導階層改選，因此有關2020選舉路線，等到黨新的領導階層成立，應該會進行更順利討論，過程中也會聆聽社會意見跟時力黨員及時力之友的建議。

至於是否有意連任黨主席？黃國昌說，今天主要是修正黨章，至於他個人的問題，可能過一段時間再向大家說明。

身兼時代力量台北市黨部主委的立委林昶佐也被外界揣測有意角逐黨主席，林昶佐今表示，今天主要是修改黨章，不過他主要希望決策委員會中有更多年輕一代，尤其這次選舉都有不錯表現的候選人，期待他們可以進入決策委員會，多鼓勵他們。

另外，時代力量黨內也出現「親柯」、「黑柯」路線矛盾，與台北市長柯文哲關係也受關注，林昶佐表示，目前沒有討論相關議題，今天黨員大會還是討論黨章。

(中時 )