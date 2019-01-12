NBA》浪花三分轟炸 勇士宰爆公牛不留情

柯瑞生涯投進2285顆三分球，成為史上第3多的球星。(美聯社)

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中時電子報

上次碰頭才以149比124作客痛宰公牛的勇士，11日回到自家主場再遇，結局還是差不多，靠著「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生攜手轟進12顆三分球、合拿58分，勇士146比109宰翻公牛，柯瑞也成史上投進三分球第3多的球星。

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交到新女友且近況火熱的克雷湯普生，一開賽就連進3顆三分球，幫助勇士打出14比2兇猛開局，隨後杜蘭特、柯瑞兩人也投入火力，勇士轉眼擴大領先差距到20分以上，打完首節，勇士就以43比17大幅領先，簡直首節就分輸贏。

儘管杜蘭特隨後跟公牛前鋒波提斯爆發肢體衝突，兩人各被吹1次技術犯規，卻沒法阻擋勇士繼續擴大領先優勢，不僅打到第3節還剩5分37秒，就靠克雷湯普生兩罰俱中得分破百，更把差距擴大到40分以上，公牛早已提前投降。

勇士球員在場上瘋狂慶祝。(美聯社)

柯瑞在下半場開打不到兩分鐘，就投進個人第3顆三分球，讓他生涯累積投進三分球來到2283顆，超越泰瑞成為史上第3多，接下來將追趕雷艾倫(2973)與「大嘴」米勒(2560)，可怕的是柯瑞所用場次大約只有兩名傳奇射手的一半。

克雷湯普生全場投18中10，含三分球投11中7，攻下全場最高30分，柯瑞投16中10，含三分球投11中5，拿下28分、8助攻與5籃板，杜蘭特也有22分、5助攻與4籃板；苦吞6連敗的公牛，則以拉文29分最高，波提斯16分。

(中時電子報)

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