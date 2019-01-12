賴下蘇上！尚毅夫爆內幕

2019年01月12日 14:02 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前行政院長賴清德日前宣布總辭，準行政院長蘇貞昌回鍋接任，2020選舉內閣正式成軍。對於賴下蘇上最終拍板定案，資深媒體人尚毅夫表示最終蘇貞昌接任閣揆，是因為真的沒有時間，只有蘇貞昌嫻熟和有能力掌閣揆這職務，且2020總統和立委選舉就要到來，民進黨沒有時間再找其他人了。

對於蘇貞昌接任閣揆，尚毅夫於政論節目《新台灣加油》表示，目前的政局是傾向穩定為優先，有些部會確定會換。而為什麼會找蘇貞昌，就是因為時間來不及，現在來不及再找一個新院長，因為院長會經歷磨合期、學習期和適應期，如果還需要這些時間，那民進黨2020不用選了，所以現在要一個馬上能上手的團隊。

尚毅夫指出蘇貞昌最終定案，大概是在10日中午定案。蔡英文跟蘇貞昌見了面，大體上有在交換些意見，基本上蘇貞昌也傾向於這次的內閣不再以派系平衡為考量，有能力有政績的，才是考慮的主要方向；也偏向有在地方和基層待過的人士，因為這樣跟人民才有共同的語言。

尚毅夫表示賴清德共有三次提出辭意。第一次就是11月24日，民進黨大敗那日。第二次是12月27日，第三次就是1月9日。賴清德的走的意志是非常堅決的，當然蔡英文挽留賴清德的決心也非常堅決。

那為什麼賴清德最後還是會走？尚毅夫指出其實蘇貞昌在接任閣揆前，有和蔡英文見過幾次面，兩人都認為要以留任賴清德為最優先的考量，但賴清德在12月27日也表達要走的意願，這是因為賴清德心裡也有一些感覺不是很舒坦，雖然蔡英文和許多立委都表達要賴清德留任的消息，但卻有其他系統放出誰要繼任閣揆的訊息，所以賴在27日第二次再度請辭，也再度受到慰留。

尚毅夫再表示，蔡英文知道後，才會再28日茶敘會上，向在場記者說出那句「我沒提，哪來的同意」。事實上，是總統府秘書長陳菊去找蘇貞昌，詢問蘇是否願意接任行政院長，當時蘇貞昌認為應該要先慰留賴清德，蘇也進了總統府向蔡英文表達慰留賴清德為優先任務。

尚毅夫再指出，還有一個備案，如果蘇貞昌也不願接行政院長，那麼就是考慮立法院長蘇嘉全來接任。但大家最終還是希望蘇貞昌接任，因為沒有時間了，蘇貞昌曾任行政院長，熟悉行政院事務。而蘇貞昌接任的原因，也很簡單，第一是熟悉，因為蘇的團隊大家都共事過；第二是過去的能力，人民看得到。現階段蘇貞昌肩負的是要讓民進黨在2020總統和立委選舉上，有比較好的成績，因此在這艱難時刻，蘇貞昌承擔非常多的責任。

(中時電子報)