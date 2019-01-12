高雄「其邁愛店」上政論 主持人挖坑問：韓流不如蜂蜜檸檬？

高雄「雲家檸檬大王」上節目，主持人還虧老闆「聽說韓國瑜對你的幫助還不如吳蕚洋?」(截圖Youtube)

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中時電子報
雲家檸檬大王上政論節目，陳斐娟挖坑問老闆「聽說韓國瑜對你的幫助還不如吳蕚洋?」並現場唱起」人生短短幾個秋」。(雲家檸檬大王臉書)

之前高雄三民區一間「羊肉大王」的店家昨在綠營政論節目，稱高雄市長韓國瑜當選後，生意沒有比去年好，今年還比較差，被韓粉打臉起底發現，店家去年12月底就在FB貼出頂讓訊息說是退休規劃。昨晚又有一間高雄「雲家檸檬大王」也上同樣節目說，選後生意沒更好，且這間還是陳其邁的愛店，主持人還虧老闆「聽說韓國瑜對你的幫助還不如吳蕚洋?」

一家名為「羊肉大王」的店家，日前上《三立》政論，主持人陳斐娟問「羊肉大王」老闆金文玉，韓國瑜當選後生意有比較好嗎?金文玉說:「我是覺得聽聽就好，因為每天都會去市場，市場如果人多的話，那就代表六畜興旺，結果選舉完還是一樣，沒有增加出來。」

事後韓粉起底打臉店家，老闆去年12月底就在FB貼出頂讓訊息說是退休規劃，且店址位在三民區不是岡山羊肉名店，網友懷疑是想讓韓粉攻擊炒知名度，引起綠營粉絲前往捧場。

昨晚《三立》同一個政論節目，又請高雄在地商家，這次請到陳其邁愛店「雲家檸檬大王」老闆雲啟東，主持人陳斐娟又問老闆「所以生意到底有沒有比較好?」雲啟東回答「其實我是覺得還好，沒什麼變化，選前跟選後」。

陳斐娟虧他「我知道，因為你是邁粉的關係齁?」雲啟東連忙回答:「沒有啦!其實我也沒有什麼政治立場。」陳斐娟說「但是我聽說你店裡有陳其邁簽名?」雲啟東解釋，其邁兄從我媽媽那時開始喝，十幾年有了。

陳斐娟再問:「會有很多邁粉因為其邁來店裡消費嗎?」雲啟東表示，也是有。陳斐娟又問「但會不會韓粉就不來消費，會嗎?」雲啟東回答「是沒有遇到這情況，是蠻理智的。」

可能是沒有聽到自己預期的答案，陳斐娟又自行補充「所以其實真的不要那麼政治，不過就是一杯檸檬水嘛!」接著再挖坑問「聽說韓國瑜對你的幫助還不如吳蕚洋?」並現場唱起」人生短短幾個秋」，建議老闆應該店裡就放這首歌。

雲啟東表示，從吳萼洋開始發表政見的時候，幾乎隔天就會有人來問蜂蜜檸檬，但因為蜂蜜產地產量不穩定，所以店內沒有銷售這產品。

(中時電子報)

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