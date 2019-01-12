毒蟲深夜闖空門 屋主沒睡報警活逮

2019年01月12日 14:39 中時 程炳璋

許姓毒犯缺錢買毒，12日凌晨1時許在中西區尊王路從一家成衣加工廠的透天厝4樓屋頂窗戶潛入，再一路往下伺機行竊，以為神鬼不知，殊不知侯姓屋主仍然清醒，他溜到二樓時遭發現，趕緊逃到地下室躲藏，屋主報警，警方在地下室將他逮捕，許男坦承想偷衣物，遭依照竊盜未遂移送台南地檢署偵辦。

歲末前竊案頻仍，40歲許男有多次竊盜與毒品前科，他鎖定中西區尊王路一處作成衣代工的住宅店家，以為成衣代工廠的員工早起下班回家，半夜不住店內，偷偷從頂樓的窗戶爬入住宅，準備伺機行竊。

這家成衣代工廠共有4層樓，3、4樓皆是倉庫，許男在樓頂搜了一會兒，竟沒有東西可偷，一路潛入到2樓，不料侯姓工廠老闆全家都住在二樓，一夥人正清醒聊天，聽見樓梯間有可疑的腳步聲，立刻手持棍棒追查。

許男心虛，趕緊往樓下逃，卻找不到出口，心急躲進地下室，屋主見他逃逸無門，乾脆報警，警方在地下室將他逮捕，他坦承行竊未果，但辯稱潛入屋內是想偷衣服穿，警方認為他是推託之詞，將他依照現行犯上銬扭送警局，依照竊盜未遂移送台南地檢署偵辦。

許男半夜侵入住宅，卻偷不成東西還被抓，結果得不償失，警方提醒民眾，年關將到不少歹徒伺機行竊一筆好過年，民眾要小心門窗，以免遭「妙手空空」的竊賊光顧。

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(中時 )