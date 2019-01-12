旺仔再度跨界 「旺仔小饅頭鮮乳」全家限量上市

2019年01月12日 16:11 工商 劉馥瑜

「旺仔小饅頭鮮乳」將原先鮮奶上面的玉米脆片換成小饅頭，創新吃法預料將掀起一波嚐鮮熱潮！圖／業者提供

全家獨賣的「旺仔小饅頭」每一顆特別縮小尺寸約20％，放進鮮奶中更易入口。圖／業者提供

旺仔再度跨界！繼去年在中國大陸推出潮流服飾、氣墊粉餅、面膜等聯名商品引發話題，2019年開春再與台灣光泉牧場合作，首推「旺仔小饅頭鮮乳」，1月16日起將在全家便利商店獨家限定販售，將原先的玉米脆片換成小饅頭，創新吃法預料將掀起一波嚐鮮熱潮！

旺仔去年跟中國大陸潮流服飾品牌TYAKASHA合作，推出一系列旺仔潮衣，包括T恤、毛衣、帽T、運動褲，就連包包、襪子、帽子等配件也有，同時，旺仔也跟對岸護膚及彩妝品牌自然堂CHANDO聯名，推出雪餅造型氣墊粉餅和旺仔面膜等，皆成功引起討論話題。

這次旺仔跟台灣鮮奶大廠光泉合作。據獨家銷售通路全家表示，「旺仔小饅頭鮮乳」是把許多人童年最愛吃的零嘴之一「旺仔小饅頭」和鮮乳結合，每一顆旺仔還特別縮小尺寸約20％，放進鮮奶中更易入口。據了解，這波預計限量30萬杯，售完為止。

近來飲料也開始瘋跨界！全家指出，去年至今，全家通路陸續推出乖乖椰子牛乳、中華花生豆奶、義美紅豆牛乳、77新貴派花生巧克力牛乳等，包括此次的旺仔小饅頭鮮乳，都緊扣著「期間限定」及「兒時回憶」兩大因素加乘，掀起一波波話題及搶購熱潮。

鑑於飲料族愛嚐鮮特性，全家表示，這次也同步推出兩款獨家販售的奶茶，包括是搶搭冬天草莓季話題的「光泉草莓鮮奶茶」，強調100％使用光泉鮮乳，無添加奶精，生乳含量50％，屬於季節限定商品；另一款則是「極品限定港式鮮奶茶」，強調生乳含量50％以上，還特別添加鷹牌煉乳，與紅茶結合口感更有層次。

全家表示，上述3款獨家飲品都將在1月16日上市，同時，1月16日至2月12日期間，還有嚐鮮價每罐35元優惠。

(工商 )