自殺防治最佳守門員 苗栗生命線協會挽回寶貴生命

2019年01月12日 16:11 中時 何冠嫻

苗栗縣生命線協會志工與會員組成豐湖太鼓團，展現協會氣勢與團結。（何冠嫻攝）

苗栗縣生命線協會堅守1995協談專線24小時不斷線服務，提供對未來無望且想了結生命的民眾發洩管道，透過志工耐心傾聽並發揮同理心，2018年接聽8354通求助電話，幫助民眾尋找生命出口，去年更挽回2條寶貴生命。

苗栗縣生命線協會自1990年創立，今年將邁入第29年，擔任25年以上的志工高達9位，12日由苗栗縣長徐耀昌頒發年資獎，並頒獎表揚64位績優志工。

苗栗縣生命線協會理事長陳宗聖表示，協會創立至今已受理逾17萬通電話，今年8354通求助電話中，有1.34％的案例有物質濫用情形，而對任何事物出現過度「成癮」情況，已成為家庭常見的衝突點，因此12日也安排專題演講，由講師戴伸峰帶領志工探討成癮議題，藉以幫助更多民眾。

陳宗聖表示，1995協談專線主要是為提供民眾情感發洩的出口，藉由志工的耐心傾聽與陪伴，以及同理心的發揮，讓民眾找回生命的意義並更加珍惜，他說，去年志工還成功挽回2條寶貴生命。

陳宗聖說明，兩起個案皆為民眾撥打電話的當下正準備自我了結生命，接聽的志工得知後先是安撫了對方情緒，並立即報警請求協助，警消人員透過發話位置，到場後順利阻止憾事發生，陳宗聖強調，未來將繼續和志工們守護並創造更多的生命價值。

(中時 )