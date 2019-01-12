蔡明亮電影《家在蘭若寺》荷蘭展映 VR設備升級效果佳

李康生（左）與蔡明亮（中）在阿姆斯特丹參與VR電影《家在蘭若寺》展映活動。（HTC提供）

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旺報

HTC出品，蔡明亮導演執導的華人首部VR電影《家在蘭若寺》，日前應荷蘭阿姆斯特丹Eye電影博物館（EyeFilmmuseumAmsterdam）邀請，1月10日起於EyeFilmMuseum進行為期3週的VR展映。

這次放映配備HTCVIVEPro頭顯及HTC全球首創的TMS（劇院管理系統）系統，由於影像的優化與設備規格的提升，讓《家在蘭若寺》的觀看與體驗效果，比起在2017年在威尼斯影展首映時的版本，有大幅度的明顯改善，再次向全世界展現台灣的科技文創競爭力。

Eye電影博物館1月10日到30日舉辦導演蔡明亮回顧影展，放映十餘部蔡明亮的作品，其中主打蔡明亮執導的首部的VR作品《家在蘭若寺》，將連映3週，每天放映5場。由於放映設備升級，觀影體驗也隨之提升，蔡明亮對放映效果相當滿意。

為了這場回顧展，蔡明亮與多年合作夥伴、金馬影帝李康生已飛到阿姆斯特丹。蔡明亮開心表示，「我的影片在他們2012才完工的『像一隻海上的眼的電影館』作20天的展映，我覺得很驕傲，而且每天5場的VR《家在蘭若寺》，票早早就賣完了！」

為了這部口碑爆棚的VR電影，鹿特丹影展主席BetoBeyer、法國龐畢度電影部門負責人Sylviepras等人都抽空，專程到EyeFilmMuseum看片。Sylviepras表示相當震驚，表示《家在蘭若寺》是她至今體驗過最佳的VR作品；BetoBeyer也稱讚該片營造的氛圍極佳，完全不覺得影片冗長，甚至說可以一直沉浸在其中。

華人首部VR電影《家在蘭若寺》由李康生、尹馨、陸弈靜、陳湘琪聯合演出，繼2017年入圍第74屆威尼斯影展VR競賽單元，於威尼斯首映後，已陸續於台北金馬影展(TGHFF)、香港國際電影節(HKIFF)、墨爾本國際電影節(MIFF)、莫斯科獨立電影節(MIEFF)巡迴展映。

(旺報 )

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