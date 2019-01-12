MLB》不想再薪資仲裁 紅襪給貝茲2千萬破紀錄

紅襪外野手隊貝茲(Mookie Betts)。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

紅襪今天（12日）宣布美聯MVP外野手貝茲(Mookie Betts)達成1年2千萬美元的合約，以避免薪資仲裁， 而這個合約也打破大聯盟薪資仲裁第2年的薪資總額紀錄。

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貝茲去年年薪1050萬美元，今年是他獲得薪資仲裁的第2年，紅襪為了避免，提供1年2千萬美元的合約，打破薪資仲裁第2年的薪資總額紀錄。

去年貝茲首度獲得薪資仲裁資格，雖前年成績為個人生涯最差，但仍有一定水準表現，紅襪開出750萬美元，貝茲不接受，雙方因而走上薪資仲裁一途，最終貝茲獲得1050萬美元的薪資，比紅襪原先開價的750萬美元多出3百萬美元。

去年貝茲136場出賽繳出.346/.438/.640的打擊三圍，且還有32發全壘打及30次盜壘，以上皆為生涯新高，另有82分打點，最終獲選為年度美聯MVP。

紅襪今年為了避免再與貝茲進入薪資仲裁程序，直接提供1年2千萬美元的合約，加薪950萬美元，除原創下加薪幅度的紀錄，不過隨後被大都會迪葛朗（Jacob deGrom）的960萬美元超越，即便如此，他在薪資仲裁第2年獲得2千萬美元的薪水總額仍創下紀錄。

貝茲前年年薪95萬元，去年1050萬美元，今年則為2千萬美元，薪資金額逐年飆升。

(中時電子報)

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