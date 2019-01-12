波蘭抓華為主管 陸官媒怒批為討好美

波蘭8日逮捕當地華為公司主管王偉晶，指控他為中國大陸從事間諜活動。（取自王偉晶Linkedin）

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中時電子報

波蘭國安單位11日逮捕華為高層，不但引起全球關注，更引發大陸官方強烈不滿。除了中國大陸外交部表達嚴重關切之外，陸官媒更質疑波蘭此舉背後有美國的影子。

波蘭國安單位以涉嫌間諜罪嫌逮捕華為駐波蘭高層，引發大陸官媒強烈不滿，痛批是討好美國。

央視新聞報導，中國大陸外交部表示，陸方高度關注華為駐波蘭銷售主管王偉晶被波蘭國內安全局拘押，中國大陸駐波蘭使館已第一時間約見波蘭外交部，要求波方儘快就案件情況進行領事通報，儘早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。

環球時報總編輯胡錫進更在微博發文奚落，波蘭生產的電子產品要賣到大陸來，還得用秤按一公斤10塊錢還是20塊錢論價，波蘭國內安全局太自作多情了。（圖擷取自胡錫進微博）

中共黨媒環球時報11日深夜發出社評，質疑波蘭的通訊技術不夠發達，市場規模也有限，並無值得華為透過間諜活動攫取的科技或商業情報；此外，社評更直指波蘭抓華為員工背後有美國的影子。波蘭高度親美，並在爭取美國到波蘭駐軍。加拿大幫美國抓孟晚舟之後，引起中加關係的嚴重惡化，抓華為公司的人高度敏感，但是存在「波蘭逞能博取美國贊賞」的可能性。

具官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」12日也發文指控，種種跡象表明，波蘭方面顯然是「蓄意已久，突然下手」。文章質疑，現在波蘭出手，真不排除是「美國暗示，波蘭挺身而出，兩肋插刀」。因為從常理推斷，波蘭又有什麼高科技情報，值得華為高管去偷竊？波蘭抓間諜真能幹，為何一抓就抓到了華為高管？

文章還指出，當年烏克蘭事件後，波蘭追隨西方制裁俄羅斯；波蘭是全球最大蘋果出口國，原本國內上下為此發起「一天5個蘋果，普丁遠離我」的吃蘋果運動，努力開發中國大陸市場，而如今是不是口號要改為「一天10個蘋果，世界遠離我？」暗示中國大陸將報復抵制波蘭。

與先前因違反美國對伊朗制裁而遭加拿大拘捕的財務總監孟晚舟相比，王偉晶指控的是更嚴重的間諜罪。陸官方與官媒反應顯示，中國大陸反制波蘭，恐將比報復加拿大的力度更大。

(中時電子報)

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