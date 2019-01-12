課後照顧輔導協會尾牙同台 侯友宜大虧納豆副業失利

侯友宜與藝人外甥納豆相見歡。（譚宇哲攝）

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侯友宜到場與兒童課後照顧輔導協會理事長曾承逸賢伉儷同台。（譚宇哲攝）
兒童課後照顧輔導協會理事長曾承逸現場與藝人LARA合唱＜珊瑚海＞。（譚宇哲攝）
兒童課後照顧輔導協會歲末感恩音樂饗宴今天中午在三重京樺國際宴會廳登場，場面熱鬧滾滾。（譚宇哲攝）
兒童課後照顧輔導協會歲末感恩音樂饗宴今天中午在三重京樺國際宴會廳登場，場面熱鬧滾滾。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天中午出席兒童課後照顧輔導協會歲末感恩音樂饗宴，侯友宜與擔任主持人的外甥藝人納豆現場認親，兩人互動親密，侯友宜還當場虧納豆經營餐廳一間一間關，「還好有第二專長」，納豆趕緊毛遂自薦說「那明年新北歡樂耶誕城可以找我主持嗎？」逗樂與會賓客。

兒童課後照顧輔導協會歲末感恩音樂饗宴今天中午在三重京樺國際宴會廳登場，新北市長侯友宜、立法委員林奕華、多位新北市議員、及雙北是參與課後照顧服務服務的學校校長與老師皆到場，現場星光雲集，歌手LARA、黃文星、林育羣、吳佩珊、戴愛玲接力演出，場面熱鬧。

藝人納豆受邀與小優搭配接主持棒，與舅舅侯友宜相見歡，侯友宜笑說，上次見面是在選舉時，好幾個月沒見了，侯不忘虧納豆說「聽說你的餐廳一間一間關，還好你有第二專長」，納豆回說，「那明年新北歡樂耶誕城可以找我主持嗎？」侯友宜尷尬笑說「不行啦要利益迴避！」

兒童課後照顧輔導協會理事長曾承逸現場也親自登台演出，分別與藝人LARA、吳佩珊合唱＜珊瑚海＞與＜飄向北方＞，把尾牙氣氛帶起兩波高潮。

曾承逸說，特別感謝與肯定這群位課後照顧服務默默付出的無名英雄們，攜手為我國弱勢孩童未來福祉努力，希望自己能當領頭羊，持續創造課後照顧服務產業的價值。

(中時 )

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