近500天儲君實習 4關鍵讓賴清德摔神壇

圖為甫宣布內閣總辭的行政院長賴清德。(資料照片 鄭任南攝。)

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中時電子報
/綜合報導
做閣揆近500天，賴清德「4關鍵」跌下神壇。(中天新聞提供)

挾全國高民意基礎，前台南市長賴清德風光上任行政院長，歷經近500天，他因九合一選舉大敗而黯然請辭，賴清德神話徹底破滅。外界解讀，賴清德聲勢快速下墜，其實有4個關鍵轉折，從他起手式主張務實台獨開始，挑釁兩岸關係，再來還有做功德、乾淨的煤，以及823水災的上帝說，讓人民對他失去好感，儲君實習結果相當慘烈。

前年9月銜命北上援助蔡英文，接替林全的位子，當時賴清德猶如儲君般意氣風發，面對國民黨立委林為洲質詢，他回應自己是一個「主張台灣獨立的政治工作者，也是一個務實的台獨主義者」。上任閣揆的起手式，很快就激升兩岸緊張，也讓外界見識到他的格局，嘴巴老愛搶快，欠缺行政院長的高度。

一次受邀致詞，也同樣是嘴巴闖禍。他勉勵第一線長照員，雖然薪水只有3萬元，就把它當作是功德台灣。功德說一出，被外界罵翻，還被比擬為何不食肉糜的晉惠帝。

再來一次，是為護航深澳火力發電廠重建案，他竟稱深澳所用的媒是乾淨的媒。在功德說和乾淨的媒聯手催化下，民眾聽到賴清德三個字就倒彈，支持度急往下墜。

最近一次則是去年南台灣823水患，賴清德嗆爆言論又討罵。「24小時的雨量超過600毫米，大家可以想像，不管下在哪一個城市不會淹水，看哪個批評的人可以講出來，讓他當上帝。」在鏡頭前動怒，不但沒討到拍拍，還被酸是「票房毒藥」。

賴清德當行政院長將近500天，從台南北上時，支持度還超越蔡英文，但這1年4個月來神話陸續幻滅，無疑是這4個關鍵原因起作用。

(中時電子報)

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