花蓮日出香榭大道第三度招標 僅一廠商投標

花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程昨進行第三度招標，共有一廠商得標，預計16日進行評選。（資料照，張祈攝）

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花蓮縣政府辦理總經費4億多的花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程蠟燭兩頭燒，一面忙著向中央請求保留經費，一面對外招標，昨（11日）進行第3度招標，共有1家廠商投標，花蓮縣政府將於16日進行評選，建設處長鄧子榆說，若廠商順利通過評選後，最快能趕在春節後動工，補助款部分則專函中央，盼能保留經費。

歷經一番波折的日出香榭大道工程為前縣長傅崐萁任內推動，原訂總經費6.6億元，在花蓮市自由街鋪上1公里多的黑白石材鋪面，其中3.2億元的道路鋪面由縣府自籌，且去年4月完成第一階段1.8億的石材發包採購，中央補助的九成約2億多元則作為土木工程經費。

原訂去年9月底進行土木工程標開標，前花蓮代理縣長蔡碧仲開標前以「不符程序」為由，臨時喊卡，並進行細部設計修改，省下1.4億還未發包的路面石材採購費用，整體經費從6.6億，降為4億多，直到縣長徐榛蔚上任當天，正式對外辦理招標，昨（11日）為第3次開標，共有1廠商投標。

因2.6億的工程費九成為中央補助、一成地方政府自籌，中央補助款又因發包時間逾中央設定期程，恐有遭收回疑慮，建設處長鄧子榆指出，去年底專函向觀光局、國發會請求保留，目前仍待回應，最壞打算就是全額自籌，目前等待厰商完成評選程序，提供施工計畫書、交通維持計畫書等，縣府審核過就可以動工，最快就是農曆春節後。

花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程東起南濱路至民國路，全長約1.3公里，中央挹注的土木工程預算為2億5800餘萬元，工期為666天，石材鋪設中央大道，兩側車道使用柏油路面鋪設，部分用材將運用0206地震受損石材。

(中時 )

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