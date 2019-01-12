杭州2018婚姻大數據公佈 結、離婚人數均減少

2019年01月12日 16:12 旺報 孫曜樟

大陸杭州市2018年婚姻登記資料在11日出爐，讓人比較意外的是，結婚、離婚、重婚人數都減少了。數顯示，2018年在杭州市結婚登記63810對，比2017年減少1823對，下降2.78％；離婚登記22330對，比2017年減少9.74％；重婚登記5261對，比2017年下降7.07％。

大陸居民2018年結婚登記中，男性平均結婚登記年齡31.4歲、女性29.4歲，與2017年同期相比，分別早了1.7歲和1.6歲。其中男性初婚平均結婚年齡28歲、女性26.3歲，與2017年相比，男性早0.6歲，女性早0.8歲。

男女方相差1至4周歲的人數最多，其中男方大於女方的28443人，占男性總數44.57％；女方大於男方的10935人，占女性總數17.14％。同時，男女同齡的有11274對，占總人數17.67％；年齡差距30周歲以上有41對，均為男方大於女方。可見，年齡已經越來越不成為婚姻的阻礙。

從結婚年齡分佈看，和2017年基本相似，國內居民登記結婚的年齡高峰期依然為20至29歲，結婚人數79314人，占結婚總數的62.15％；30至39歲結婚的人數為30411人，占總數的23.83％；40至49歲結婚的人數為9377人，占總數的7.35％；50至59歲結婚的人數為5378人，占總數的4.21％；60歲以上結婚的人數為3140，占總數的2.46％。

2017年，杭州離婚登記數為24740對，增長非常驚人，比上年增加17.6％，當年增長率超過全國三倍還要多。2018年離婚登記為22330對，比2017年減少9.74％，杭州在經歷了2015年、2016年和2017年連續三年增長後，離婚人數明顯的降低。

情感和家庭婚姻心理諮詢師趙曉佳覺得，離婚、重婚數在減少，或許與許多人情感婚姻心理日趨成熟有關，比過去對於婚戀的態度少了些盲目性。同時，夫妻會透過社會各種管道學習如何在婚姻家庭中調整自己的心理。

(旺報 )