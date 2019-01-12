江蘇吸引台資商投資總量 連15年居大陸第一位

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旺報
孫曜樟

江蘇吸引利用台資總量連續15年位居大陸第一，江蘇省人民政府臺辦副主任李衛華11日在南京表示，江蘇已成為大陸對台經貿交流合作最密集、成果最豐碩的地區之一。

據江蘇省台辦統計，2018年，蘇台經貿交流合作呈現穩定增長態勢，在大陸各省(區、市)中的領先優勢繼續保持。截至2018年11月，全省累計吸引台資項目超過2.7萬個，實際到賬台資超過770億美元，總投資千萬美元以上項目超過6200個。去年1至11月，全省新批台資項目超過580個，同比增長約14％；實際到賬台資超過27億美元，同比增長約60％；蘇台貿易額超過410億美元，同比增長12％，約占同期兩岸進出口總額的1／5。

在細數台、蘇經貿亮點時，李衛華表示，去年一批龍頭型台資產業項目相繼落戶江蘇或實現量產，蘇台產業合作不斷向產業鏈高端攀升。去年10月31日，投資30億美元的台積電南京12英寸晶圓廠正式量產，對推動蘇台兩地相關產業合作升級有重大意義。2018年，台達電子、瑞儀光電、富士康、廣運機電等一批中、大型台資企業繼續加快「機器換人」、轉型升級的步伐。

還有在金融領域，去年，臺灣彰銀商業銀行在南京正式開業。江蘇台資企業大陸上市步伐也在繼續，去年新增兩家，目前江蘇在大陸上市(掛牌)的台資企業有23家，占大陸總量的1／3，在大陸各省(區、市)中位居第一。

兩岸人員往來繼續保持雙向互動的良好態勢。李衛華指出，2018年，蘇台兩地人員雙向交流交往超過50萬人次。臺灣青年到江蘇實習、就業、創業也保持良好趨勢。

(旺報 )

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