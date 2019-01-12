開季合體1冠1亞 詹家姊妹準備長期搭檔拚東奧

詹家姊妹在荷巴特女網賽封后，今年開季合體1冠1亞，有了好的開始。（大會提供）

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中時電子報
／綜合報導

詹詠然、詹皓晴姊妹前年初暫時拆夥、各自衝刺，今年開季重新合體，兩站賽事就獲1冠1亞佳績。姊妹倆今天在荷巴特女網賽奪冠後，也透露這次不是短期合體而已，除了拚下周開打的澳洲公開賽，也會以前進明年東京奧運為目標。

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「明年就是奧運年，畢竟還有一段時間，今年賽季剛開始，剛剛合體就拿了1冠1亞，是個很好的開始。」妹妹詹皓晴說：「當然奧運非常重要，但我們先把眼前的賽事表現好，下周就是澳網了，只要做好，我相信拿到奧運資格沒有問題！」

雙詹在前年打完WTA台灣賽後，因為感到姊妹組合久了需要突破瓶頸，宣布暫時單飛，詹詠然後來與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）固定搭檔，還登上球后寶座並贏得美網女雙冠軍，但去年成績就不是那麼穩定。

「相較於去年搭檔不是很固定，常常要適應跟搭檔之間的默契跟戰術打法，沒辦法很專注在自己身上。美網之後則沒有比賽，都在做治療。」詹詠然說，這次冬訓跟妹妹一起做得很好，再次搭配的心態也比較成熟，開季1冠1亞是很好的肯定，「希望可以延續下去，跟皓晴長期搭配，不會只有澳網這一圈賽事而已。」

詹皓晴則說，前兩年各自配過其他搭檔，姊妹倆都有進步，這次冬訓一起搭配訓練，以更成熟的姿態重新合體，「希望有了好的開始，再次合體也能突破過去的成績！」

(中時電子報)

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