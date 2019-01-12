網購平台成詐團最愛犯罪工具 「瘋狂賣客」526件居冠

2019年01月12日 15:36 中時 林郁平

詐騙集團利用資安防護不足的購物網站系統漏洞，入侵購物網站後台竊取客戶訂單資料，再冒充購物網站客服，以工作人員操作錯誤，導致訂單變成分期付款，往後每個月將重複寄送商品或重複扣款，消費者若要取消分期設定，必須前往ATM解除分期設定。

165反詐騙諮詢專線統計，這種「解除分期設定」詐騙手法，在去年一整年中，詐騙集團最愛冒用的購物網站前3名依次為：瘋狂賣客526件、讀冊生活374件、DEVILCASE300件。

165表示，去年整年度無間斷的接受消費者被騙的報案電話，詐騙集團最常利用此3大網購平台的資安系統漏洞，竊取消費者個資及訂單資料，受害民眾因詐騙集團掌握消費者購物明細、訂購日期、商品金額、付款取貨方式等資料，誤信詐騙話術以為是網拍客服人員，進而前往ATM解除分期設定。

其中，詐騙集團冒用的榜首「瘋狂賣客」，以銷售日用品為主，但消費者購入商品，卻慘成詐騙冤大頭，1年累積526名消費者被騙；「讀冊生活」以販售書籍和二手書為主，去年發生374件被騙件數；「DEVILCASE」是販售手機殼，去年也有300件詐騙案件，這3間購物網站均以較低價格吸引消費者，卻因詐騙集團能清楚掌握消費者交易資訊，讓消費者購物花小錢、被詐賠大錢。

刑事局指出，「解除分期付款」詐騙總件數，已從前年4602件下降到去年3219件，除165官網定期公布高風險賣場資訊，督促業者強化資安防護及消費者反詐騙宣導提醒，亦藉由行政院治安會報跨部會反詐騙機制，請主管機關加強行政檢查，防止賣場個資外洩，有效降低詐騙集團利用ATM詐騙消費者，但詐騙集團仍透過詐欺話術，例如告知消費者：「購物網站的作業疏失，將在成功解除設定後發送200元購物抵用金」、「對消費者進行會員升級、結帳優惠」等好康，利用民眾貪小便宜心態繼續詐騙。

刑事局呼籲，消費者應慎選優良賣家，切莫使用一再被詐騙集團掌握消費個資的購物網站，並鼓勵民眾加入臉書「165反詐騙宣導」粉絲專頁，參考App中每周公布的「民眾通報高風險賣場排名」，慎選優良購物平台進行網路購物，掌握最新詐騙資訊。

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(中時 )