八斗子漁港擬蓋製冰廠 年中發包動工

2019年01月12日 16:14 中時 張穎齊

基隆漁業用冰需求大，但八斗子漁港卻僅有1間民營製冰廠，冰塊量供不應求，市府為了減輕漁民向外縣市購買冰塊的成本，將興建兼具觀光功能的製冰廠，預計今年中旬發包動工。（張穎齊攝）

八斗子漁港。（張穎齊攝）

八斗子漁港用冰需求量大。（張穎齊攝）

漁民靠海維生，但基隆八斗子地區卻只有1家私人製冰廠，漁汛期來臨時供不應求，市府對此爭取前瞻補助9000萬元，將在八斗子原岸置中心興建兼具觀光功能的製冰廠，預計今年3月完成設計，年中發包動工，2020年完工，以期帶動八斗子觀光與產業發展。

基隆區漁會調查，基隆目前登記的漁船有600餘艘，漁業用冰需求大，其中以八斗子漁港為最大宗，但八斗子漁港卻僅有1間民營製冰廠，機器設備老舊，面對漁汛期，外縣市到基隆捕魚船隻增多，冰塊量供不應求，如今每日缺冰達250塊（每塊110公斤）。

基隆市政府為了減輕漁民向外縣市購買冰塊的成本，2017年起推出「基隆市八斗子漁港智慧漁業創新場域營造計畫」，將在八斗子漁工岸置中心設置製冰廠、漁市場暨資訊智慧化平台。

產業發展處漁業行政科長何惠玫指出，這項計畫總經費約1億3400萬元，市府已獲得中央核定補助9000萬元，並從2018年至2020年間實施，預計今年3月先完成規畫設計，年中正式發包動工，若一切順利，2020年6月會完工驗收。

何惠玫說，未來製冰廠蓋好後，估計1個月可以生產1500支冰塊，每支冰重300磅，除了提供基隆在地漁民，也提供給漁汛期間新北、宜蘭等外縣市船隻使用，價格也將比外縣市冰塊還實惠。

她補充，製冰廠將會朝向觀光工廠循環化模式經營；觀光漁市場暨資訊智慧化平台，則可提供海上漁獲訊息以及物流服務等；而新設的服務中心，也將規畫岸上製冰體驗、漁產加工體驗、獨木舟、浮潛等活動，連結在地的海洋特色，將八斗子發展成海洋產業文化園區，帶動地方觀光和相關產業發展。

(中時 )