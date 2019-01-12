小英為何獨愛口譯哥？李明賢一句話神解

台北市議員李明賢(右)、「口譯哥」趙怡翔(左)。(圖/翻攝自網路)

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中時電子報

2016年為總統蔡英文「一譯成名」的「口譯哥」趙怡翔，是蔡英文與外交部長吳釗燮的愛將，年僅31歲又資歷空洞且未經外交特考，卻「空降」駐美代表處政治組組長，引爆各界怒火。對此，台北市議員李明賢在政論節目《雲端最前線》，一句話神解蔡英文心境：「民進黨壓根對文官系統不信任。」

記者出身的李明賢，以自己過去採訪外交部經驗，感嘆外交人員艱辛。指出外交地域加給分ABCD四區(後增列E區)，非洲有的到D區，該區光三等秘書一個月就有一萬美金加給，看似「睡一晚起來就領一萬塊台幣」，卻得背負外人難以想像壓力──非洲有的是疫區，光蚊子咬一下可能就得到黃熱病，甚至隨時政變。許多外交人員，是用犧牲生命在奉獻，真的是「用命在拚外交」。

李明賢表示，不去論薪水，因公職薪水由體制訂定。光就民進黨政府將台美關係「繫於這一人」，趙怡翔真那麼厲害，乾脆直接將他「政治任命」為當年李應元的駐美副代表就好啦；既然要走政治任命，甚至駐美代表也可以。

針對趙怡翔居此要職，李明賢認為，首先趙能力如何，是必須確認的，因政治組組長屬文官系統，文官體制不容摧毀。過去國民黨執政時期，外派除代表、副代表、公使外，沒有在政治任命的。文官系統的破壞，始自民進黨上台。哪些位子是機要任命，哪些位子是文官升遷，清晰明瞭。

面對民進黨立委鍾佳濱的拚命護航，李明賢回擊：「你不要為他辯護這位子啦！你再辯護你選舉會很難選啦！」並舉曾同任駐美代表處組長的夏立言、沈呂巡，質疑趙怡翔的資歷，真能承接這位高任重的職務？美國所有參、眾議員他都認識嗎？痛批，儘管民進黨宣稱對年輕人的重視與拔擢，實則凸顯「民進黨壓根對既有傳統文官系統的不信任」。

李明賢更直言，趙怡翔的出任，形同派一個「督軍」出去。否則，要破格拔升年輕人，大可從現有外交體系裡找，難道文官系統都沒有人才嗎？如今，外交部人員真的罵在心裡，忿忿不平。趙怡翔的任命，是在踐踏摧殘文官體制。

(中時電子報)

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