世新社發所停招遭冠陰謀論 游梓翔：質疑者欠缺證據

2019年01月12日 16:08 旺報 李侑珊

世新大學社會發展研究所將於109學年度停招，世新大學副校長游梓翔今在臉書發文，指出校務會議做出這項決議結果，是個困難的決定，近年社發所招生不理想，面對外界質疑聲浪，即是質疑者在欠缺證據情況下直接冠以陰謀論，不斷包裝停招是為了「整肅異己」，目的只是將事情政治化。

游梓翔表示，在近幾學年，社發所註冊率低、休學退學率高、畢業率低。簡言之，學生收不到、留不住、不畢業。檢視註冊率、穩定率和畢業率三大辦學指標，社發所是世新所有招生系所中表現最差的。

游梓翔並提到，社發所是個獨立所，沒有大學部，只有碩專班和碩士班，之前因碩專班招生不佳，已經停招，僅存的碩士班仍連續兩年招生只招到一半名額。在獨立所需維持相當師資的情況下，出現新生與教師人數幾乎相同的情況。在私立大學其他科系「生師比」動輒1位老師面對2、30位學生的狀況下，這等於嚴重排擠了其他科系學生的資源，這是負責任的私校領導者必須面對的問題。

游梓翔提問，對於質疑者說社發所停招「違反程序」，這點世新校方已在公開聲明中說得很清楚了。世新校長吳永乾本身是法學專家，對程序合法一直以高標準要求。在停招前，校方已對社發所多次預警，系所調整流程也都按照程序進行，經校務會議在充分發言後通過。並沒有法規規定裁減系所必須由被裁減系所自行決定。

游梓翔也提到，也有評論說「廢了社發所，將賠上整個世新」，這實在言重了。社發所是在1997年成立的，回顧世新大學創校63年歷史，前41年社發所並不存在，而「批判」精神不應也不是由社發所獨佔，「批判」早已在成露茜前院長帶領下注入了新聞傳播學院以及世新全校的DNA中。

「同為學者，要論述自己所屬領域至大至重，何難之有？」游梓翔提到，就像全台灣只有世新設有我所任教的「口語傳播系」，我可以說別的學校沒設就是看輕「溝通」、會賠上他們整個學校嗎？把自己的重要性無限膨脹，對其他學術領域就有失蠻橫了。

游梓翔還說，他也看到台大學生會批評世新停招社發所是「市場考量」。我想，如果台大同學願意和世新同學均分他們從國家得到的龐大預算支持，再來作「市場考量」的批評可能會更公平點。一定程度的「市場考量」是私立大學的無奈和日常。況且世新畢業生數十年來受到業界歡迎，一項重要原因就是不斷與市場和業界的脈動接軌。

游梓翔說，社發所許多老師是我多年的同事，我比較熟悉的夏曉鵑和黃德北兩位教授都是我十分尊敬的優秀學者。學校雖然決定停招，但也公布了師生權益的保障措施。如同政府和企業瘦身，以獲得資源的更好運用與更強競爭力一樣，停招是個困難的決定。作為世新團隊的一份子，我會盡我一份力量來敦促各行政單位切實做好系所調整後配套的教師安置和學生受教權保障工作。

(旺報 )