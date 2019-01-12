應對中國 日法強化印太防衛合作

2019年01月12日 16:06 旺報 張國威

共同社報導，日法兩國政府11日（當地時間）在法國西北部布雷斯特海軍基地舉行外長防長（2＋2）磋商，確認在印度太平洋地區就海洋安全保障加強合作的方針。雙方就設立包含安全保障和環保問題在內的綜合性海洋對話機制達成協定，首次會議將在年內舉行。兩國政府發表了匯總磋商成果的聯合聲明。

日本把在太平洋擁有新喀里多尼亞等領土的法國定位爲「海洋國家」。考慮到中國在東海及南海活動趨於頻繁，有意尋求加強合作。

日法2＋2磋商已是第5次，上次於去年1月在東京舉行。日方由外相河野太郎和防衛相岩屋毅，法方由外長勒德里昂和防長帕爾麗出席。

河野在磋商後舉行的聯合記者會上強調，雙方有著作爲太平洋國家的共同利益，將爲維持海洋秩序而合作。岩屋指出，爲實現自由開放的印度太平洋，將進一步深化防衛合作。

聯合聲明的內容包括在印度太平洋地區定期舉行日本自衛隊與法軍的共同訓練，以及基於兩國簽署的《物資勞務相互提供協定》（ACSA）加強合作。

圍繞中國的海洋活動，雙方對東海及南海問題表示強烈關切，寫明強烈反對加劇緊張的單方面行動。爲實現北韓無核化，雙方商定將就打擊爲逃避制裁在海上轉移物資的倒貨對策而加強貢獻。

綜合性海洋對話機制將由兩國各政府部門的工作人員參與，圍繞航行自由、可持續開發、海洋塑膠垃圾問題等展開討論。

(旺報 )