陳吉仲接農委會主委 張子敬升環保署署長

2019年01月12日 15:36 中時 廖德修

農委會代理主委陳吉仲真除，成為新任主委。（資料照／農委會提供）

蘇貞昌昨正式銜命組閣，今（12）日續有進展，農委會主委由代理主委陳吉仲真除，環保署長一職則由事務副署長張子敬升任；原代理署長蔡鴻德回歸政務副署長的位置，而陳吉仲升任後遺留的農委會政務副主委一職，則需另覓人選遞補。

陳吉仲原本擔任農委會政務副主委，去年九合一大選民進黨慘敗，農委會主委林聰賢被點名應該負責，並於12月1日獲准辭職，不久便由陳吉仲代理主委職務。目前正值大陸非洲豬瘟疫情的高峰，農委會當務之急是防堵疫情擴散至台灣，不適合陣前換將，外界都預測陳吉仲會真除，繼續帶領農委會做好防疫任務，因此這項任命並不意外。

張子敬原本即為蘇貞昌的愛將，在蘇擔任台北縣長期間，他先擔任環保局長，2000年升任政務副縣長，堪稱蘇貞昌的左右手。2006年蘇首度成為行政院長，銜命組閣，張子敬也被拔擢至中央，擔任環保署副署長。不料這一待就是12年多，歷經多位署長，直到蘇貞昌再度組閣，他終於坐上署長寶座。

內閣人事一覽表

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人＋副發言人（尚未徵詢）

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

財經相關部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

文化相關部會

內政部長徐國勇（留任）

文化部長鄭麗君（慰留中）

教育部長陳良基（轉任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活相關部會

交通部長林佳龍（新任）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長（待補）

勞動部長許銘春（未確定）

其他部會

法務部長蔡清祥（留任）

海委會主委黃煌煇（未確定）

僑委會主委吳新興（未確定）

退輔會主委邱國正（未確定）

政委

政委林萬億（未確定）

政委張景森（未確定）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（未確定）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（未確定）

政委吳澤成（留任）

(中時 )