跌破眼鏡！ 網友票選死前這件事最令人後悔

2019年01月12日 15:48 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

千金難買早知道！當人生走到盡頭，驀然回首時，不論成功或失敗，多少總有些後悔的事。有網路平台票選「人們死前最後悔的10件事」，沒有和朋友保持聯繫，竟最人們死前最在意的憾事。另外，沒能在親人在世時說愛他、沒有實現夢想中的生活，則分列第二、三名。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，透過數據來看看，10件網友認為人生最後悔的事是哪些，而這也提供我們開始思索，如果沒有明天，要如何珍惜所有，同時去彌補曾經後悔過的事。

10.選錯大學科系

很多人開始工作後，第一件後悔的事情就是大學唸錯科系，因為終於看見這個社會的需求是什麼。

9.讀書時不夠努力

唸書的時候，總覺得唸這些東西要幹嘛？可是有一天需要時，卻發現如果當初多讀一點書，好像就不會有現在這樣的窘境了。

8.沒有去想去的地方旅行

最想去的那個地方始終沒去過，直到自己失去移動能力時，才深深後悔怎麼沒能趁生龍活虎時為自己衝一次。

7.沒有注意身體健康

許多人用身體健康去換取名利、地位、金錢，後卻無福享受這些東西，臨終前才意識到，沒有了健康，縱使擁有了一切，也都是枉然。

6.投注太多精力在工作上

很多人因為工作狂性格，錯失了一段美好姻緣、一個歡聚時刻、一些自我甚至是一段應該好好享受的人生，直到離開工作崗位的那一刻，才發現工作只是一時，但那些PASS過的事，卻是永遠PASS。

5.挑錯結婚伴侶

《如懿傳》如懿曾說過「一生一次心意動」，若是懷抱這樣的心情卻發現自己愛錯了人，那真的是會後悔不已的事。

4.沒能談一場深刻的戀愛

活了一輩子，卻沒能談一場刻骨銘心的戀愛，看著偶像劇裡的男女主角愛得轟轟烈烈，怎麼就有點鼻酸啊。

3.沒有實現夢想中的生活

我們現實地過日子，卻總會在人生終了之際，感嘆自己都要死了，卻終究沒能過上自己年輕時夢想中的生活。

2.沒能在親人在世時說愛他

因為害羞、難為情、膽怯，我們總把對重要至親的「愛」深深放在心裡，從來沒說出口，甚至也沒有花多點時間和他們相處。直到親人離開這個世界，才覺得「怎麼當初不好好說愛他呢」。

1.沒有和朋友保持聯繫

也不是因為什麼不愉快的事，就是自己因為忙碌而疏於和朋友聯繫，就逐漸淡掉了的友誼，最終成為自己心中的一根小小的刺，偶爾淡淡的浮起一點疼痛遺憾。

(中時電子報)