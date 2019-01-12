盧秀燕攜手Janet 行銷台中愛情產業鏈

台中市長盧秀燕（右四）與旅遊達人Janet（左七），攜手行銷台中愛情產業鏈！（陳世宗攝）

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台中市長盧秀燕與旅遊達人Janet　12日下午於華納婚紗精品概念館，共同聯手行銷台中幸福經濟代表―婚紗產業！宣布將舉辦「台中百大婚紗景點票選活動」，帶動台中市景點話題與知名度，進一步營造台中觀光新模式！盧秀燕指出，台中市好山、好水、好風景！拼婚紗幸福經濟推廣成功可達百億經濟效益！

盧秀燕為發掘更多吸引海內外民眾前來台中旅遊的亮點題材，開全國之先推動代表台中幸福經濟的婚紗產業，結合時下最夯的網路票選機制，辦理「台中百大婚紗景點票選活動」。盧秀燕說，台中為中部首善及旅遊樞紐，且百合花及文心蘭的產量及品質均為全台之冠，配合台中花博半年展期，順勢推動愛情產業鍊－婚妙及花卉產業，一同打造台中幸福經濟。

觀光旅遊局長林筱淇說，台中29區隨高度及緯度變化，發展出多樣化的自然景觀及人文，不但擁有谷關溫泉、新社花海、高美溼地等豐富的自然資源與山海風光；還有知名台中國家歌劇院、草悟道、審計新村、孔廟等景點，舉辦「台中百大婚紗景點票選活動」，更能感受到濃濃幸福味。

現場透過知名旅遊節目主持人Janet，搭配市府員工挑選出2對俊男美女，營造幸福氛圍，並傳達台中景點豐富多樣；希望透過票選，找出最適合婚攝的場所，並挖掘更多私密景點，吸引國內外新人到台中進行拍攝婚紗之旅，帶動糕餅、旅宿業等幸福產業鏈發展。

票選活動將在台中觀光旅遊網「愛戀台中」專區(https：／／goo.gl／pfk5aR)進行，活動將分為二階段，1月14日至1月31日為第一階段受理推薦，2月4日至2月28日第二階段網路票選，推薦或票選都可參加3月4日抽獎。

盧秀燕說，只要第二階段投票者在今年度有結婚計畫，可以加註，活動票選後會加碼抽出一組2天1夜食宿婚紗包套接待特別獎，並有機會獲得市長證婚，新人要幸福快樂一定要到台中來結婚！並拍到最好的婚紗照片。

(中時 )

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